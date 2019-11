VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Sychravá jeseň prinesie aj vesmírne divadlo

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

SOBOTA 9.11.2019

Zvlnený studený front spojený s tlakovou nížou postupuje cez strednú Európu na východ. V sobotu preto očakávame zamračené počasie, na západe občasný dážď.

Minimálna nočná teplota: 9/4 °C

Maximálna denná teplota: 9/14 °C

Vietor: J, 10-20 km/h



NEDEĽA 10.11.2019

Zamračené, občasný dážď, na horách sneženie.

Minimálna nočná teplota: 8/3 °C

Maximálna denná teplota: 6/11 °C

Vietor: SZ, 15-25 km/h



PONDELOK 11.11.2019

Slnečno, miestami hmla.

Minimálna nočná teplota: 5/0 °C

Maximálna denná teplota: 7/12 °C

Vietor: J, 10-25 km/h



UTOROK 12.11.2019

Zamračené, na západe dážď.

Minimálna nočná teplota: 7/2 °C

Maximálna denná teplota: 7/12 °C

Vietor: J, 10-20 km/h



STREDA 13.11.2019

Oblačno, miestami hmla.

Minimálna nočná teplota: 9/4 °C

Maximálna denná teplota: 8/13 °C

Vietor: P, 5-15 km/h



ŠTVRTOK 14.11.2019

Oblačno, na mnohých miestach prehánky.

Minimálna nočná teplota: 10/5 °C

Maximálna denná teplota: 10/15 °C

Vietor: JV, 15-30 km/h



PIATOK 15.11.2019

Polooblačno až oblačno, miestami hmla.

Minimálna nočná teplota: 10/5 °C

Maximálna denná teplota: 11/16 °C

Vietor: JV, 10-25 km/h

Zdroj: meteo.sk



Podrobnejšiu predpoveď počasia v jednotlivých regiónoch Slovenska v priebehu najbližších siedmich dní nájdete na stránke pocasie.teraz.sk



Zvlnený studený front spojený s tlakovou nížou postupuje cez strednú Európu na východ. V sobotu preto očakávame zamračené počasie, na západe občasný dážď.Minimálna nočná teplota: 9/4 °CMaximálna denná teplota: 9/14 °CVietor: J, 10-20 km/hZamračené, občasný dážď, na horách sneženie.Minimálna nočná teplota: 8/3 °CMaximálna denná teplota: 6/11 °CVietor: SZ, 15-25 km/hSlnečno, miestami hmla.Minimálna nočná teplota: 5/0 °CMaximálna denná teplota: 7/12 °CVietor: J, 10-25 km/hZamračené, na západe dážď.Minimálna nočná teplota: 7/2 °CMaximálna denná teplota: 7/12 °CVietor: J, 10-20 km/hOblačno, miestami hmla.Minimálna nočná teplota: 9/4 °CMaximálna denná teplota: 8/13 °CVietor: P, 5-15 km/hOblačno, na mnohých miestach prehánky.Minimálna nočná teplota: 10/5 °CMaximálna denná teplota: 10/15 °CVietor: JV, 15-30 km/hPolooblačno až oblačno, miestami hmla.Minimálna nočná teplota: 10/5 °CMaximálna denná teplota: 11/16 °CVietor: JV, 10-25 km/hZdroj: meteo.sk

Zaujímavé divadlo na oblohe

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Bratislava 8. novembra (Teraz.sk) - Druhý novembrový víkend si slnka veľmi neužijeme a v sivých tónoch sa bude niesť aj zvyšok týždňa. Treba sa pripraviť na zamračenú oblohu, prehánky a hmly. Teraz.sk prináša predpoveď počasia na najbližších sedem dní.Cez víkend sa na viacerých častiach Slovenska rozprší a hoci v pondelok vykuknú aj slnečné lúče, s dažďovými prehánkami treba rátať počas celého týždňa. Ak nemáte chatu postavenú na hrebeňoch Vysokých Tatier, snehu sa zatiaľ obávať pravdepodobne nemusíte. Maximálne denné teploty by sa mali po celý týždeň pohybovať od šiestich do šestnásť stupňov a pod nulu by nemali padnúť ani v noci.Hoci nás počasie veľmi nepoteší, radosť môžu mať aspoň fanúšikovia astronomických javov. Už v pondelok sa bude dať na oblohe sledovať úkaz, ktorý sa dá sledovať len cca 13-krát za sto rokov.Hoci nás počasie veľmi nepoteší, radosť môžu mať aspoň fanúšikovia astronomických javov. Už v pondelok sa bude dať na oblohe sledovať úkaz, ktorý sa dá sledovať len cca 13-krát za sto rokov. Informuje o tom portál imeteo Merkúr bude prechádzať cez Slnko. Vesmírne divadlo sa začne o 13.35 hod. amalo by trvať do 16.09 hod. Pozorovať sa však nebude dať voľným okom. treba použiť ďalekohľad s aspoň desaťnásobným priblížením, a, samozrejme, s kvalitným ochranným sklom.Ak prechod Merkúra cez Slnko zmeškáte, najbližšie si ho budete môcť pozrieť až 13. novembra 2032.