Veľkolepý festival The Legits Blast privítal 96 krajín z celého sveta

Banská Bystrica 1. septembra (OTS) – Medzinárodný festival The Legits Blast je oficiálne ukončený a podľa organizátorov dopadol jeho 15. ročník nad očakávania. Záver minulého týždňa ovládli Banskú Bystricu tanec a hudba, do mesta prišli aj olympijskí víťazi, ktorí taktiež bojovali o najvyššie priečky v jednotlivých kategóriách. Vyhrali viacerí favoriti, no prekvapili aj nováčikovia.Na pätnásty ročník podujatia The Legits Blast prišli účastníci až z 96 krajín. Najviac súťažiacich prišlo z ďalekej Latinskej Ameriky. Vďaka tomuto breakingovému festivalu je Banská Bystrica známa po celom svete. „“ hovorí Miro Križan, jeden z organizátorov festivalu.Foto: Slavo SamuelčíkFinálové kolá boli obdivuhodnou ukážkou talentu a zapálenia pre breaking. V detskej kategórii vyhral talentovaný B-Boy Littleman z Poľska. Ženskú kategóriu vyhrala mladučká 17-ročná B-Girl Nicka z Litvy, ktorá obhájila svoj titul už po tretí raz! O jej talente a odvahe v mladom veku niet pochýb, nakoľko Nicka tento rok žiarila aj na letnej olympiáde, odkiaľ si odniesla striebornú medailu. Na festivale mala premiéru kategória 1vs1 Toprock, v ktorej porotu najviac zaujal B-Boy Fly Jan z Brazílie, ktorý sa stal prvým víťazom tejto kategórie a nateraz môžeme len hádať, či svoje prvenstvo obháji aj na rok.Najväčšie zastúpenie súťažiacich mala už tradične kategória 1vs1 Breaking, kde sa spomedzi 91 tanečníkov pretancovali do finále B-Boy Raptor a Quake. Po náročnom súboji sa napokon na vrchol dostal Quake z Taiwanu.Foto: Slavo SamuelčíkOčakávanou kategóriou bol 2vs2 Breaking. Tu bol veľkým favoritom B-Boy Lil Zoo, ktorý si ako dvojičku dohodol zlatého olympionika Phila Wizarda. Keďže Lil Zoo túto kategóriu vyhral už dva roky po sebe, očakávalo sa, že sa tak stane aj tento rok. Súboj bol veľmi tesný, no napokon túto dvojicu prekonala japonská skupina Body Carnival YG v zložení B-Boy Issin a B-Boy Haruto.Záznam finálového večera je dostupný na Red Bull BC One Youtube kanále.Headlinerom koncertov bola americká kapela Fusik, ktorá si živou hudbou podmanila celé publikum. Okrem ich sobotného koncertu na Garage Stage vytvorili správnu atmosféru aj počas súťaže Rep Your Country a tanečných cyphroch. Aj vďaka nim boli spomínané kategórie jedinečné. Súťaž Rep Your Country bola plná elektrizujúcich výkonov tanečníkov. Zo zúčastnených krajín napokon vyhralo Francúzsko, ktoré tak prerušilo dvojročnú víťaznú šnúru Ukrajiny, ktorá po napínavom súboji skončila druhá.Foto: Slavo SamuelčíkOrganizátori už teraz plánujú, čo prinesú na festival The Legits Blast budúci rok, aby bol ešte o čosi lepší a veľkolepejší. Tanečná šou sa budúci rok uskutoční v dátume 20. – 27.7. 2025 a už tradične začne kempom pre mladých Youth is the Future.Organizátori majú za sebou opäť mimoriadne vydarený ročník:povedal Martin Gilian, jeden z organizátorov festivalu.Festival The Legits Blast, alebo jeho podprojekty z verejných zdrojov podporil Medzinárodný vyšehradský fond, Ministerstvo cestovného ruchu a športu SR, Veľvyslanectvo USA v Bratislave, Banskobystrický samosprávny kraj, občianske združenie Spolu sme Bystrica a OOCR Stredné Slovensko. Komerčnými partnermi boli Europa Shopping Center, Kia, Motor-Car Banská Bystrica, Stefe a StVPS.