Veľký blondín s čiernou topánkou, herec Pierre Richard, má 90 rokov

Valenciennes/Bratislava 16. augusta (TASR) - Preslávil sa ako komik, doménou ktorého sa stali postavy bláznivých mužov, naivných i roztržitých smoliarov či romantických rojkov. Do sŕdc divákov na celom svete sa zapísal ako huslista Perrin z komédie Veľký blondín s čiernou topánkou. V roku 2006 získal za celoživotné dielo najprestížnejšiu francúzsku filmovú cenu César.



"Nie som žiadny veľký umelec. Som len človek, ktorý rozdáva smiech. Nie je to veľa, ale aspoň niečo," hovorí o sebe jeden z najvýraznejších francúzskych hercov Pierre Richard. V piatok 16. augusta bude mať 90 rokov.



Pierre-Richard Maurice Léopold Defays sa narodil 16. augusta 1934 vo Valenciennes na severe Francúzska, kde prežil detstvo a časť dospievania. Pochádza zo šľachtickej rodiny.



Už od detstva miloval herectvo, najmä komediálne, ale pochopenie v kruhu rodiny nenašiel a preto sa pod jej tlakom vyučil za fyzioterapeuta. Láska k herectvu však bola silnejšia a tak sa ako dvadsaťročný zapísal do hereckých kurzov a vystupoval v parížskych kabaretoch.



Prvý raz sa na striebornom plátne objavil v roku 1958 vo filme Milenci z Montparnassu. V roku 1967 sa stretol s režisérom a scenáristom Yvesom Robertom pri nakrúcaní filmu Šťastlivec Alexander. Pierre Richard presvedčil režiséra, aby svoju postavu mohol zahrať trochu komicky a tak odkryl svoje nadanie. Práve Yves Robert mu povedal: "Ty nie si herec, ty si osobnosť! Ty nemáš miesto vo filme, ty si ten film musíš sám vytvoriť."



Presne to sa mu podarilo v roku 1970 v komédii Roztržitý, ktorú aj sám napísal a režíroval. Film o popletenom a nekonvenčnom pracovníkovi reklamnej agentúry bol nielen zábavný, ale predstavoval aj kritiku sociálnych pomerov, snobizmu či pokrytectva.



V roku 1972 prišla životná úloha, ktorá ho preslávila na celom svete. Režisér Yves Robert obsadil Pierra Richarda do komédie Veľký blondín s čiernou topánkou. Stvárnil v nej roztržitého huslistu Perrina, ktorý sa nedobrovoľne stane obeťou i aktérom hry tajných služieb. Popri pokračovaní s názvom Návrat veľkého blondína v roku 1974, exceloval v tom istom roku v komédii Horčica mi stúpa do nosa.



Svoju schopnosť prezentovať prostredníctvom humoru aj vážne spoločenské témy využil v komédii Hračka (1976). Spolu s režisérom Francisom Veberom, s ktorým nakrútil tento film, si zahral aj v jeho ďalších komédiách Kopyto (1981), Otec a otec (1983) a Utečenci (1986). Partnerom v nich mu bol ďalší slávny francúzsky herec Gérard Depardieu.



V roku 1978 nakrútil Pierre Richard opäť vo vlastnej réžii komédiu Som nesmelý, ale liečim sa a o dva roky neskôr to bola komédia Rana dáždnikom, pod ktorú sa režijne podpísal Gérard Oury.



Po situačnej komédii Naľavo od výťahu (1988) si zahral vo filozofickejšie ladenom komediálnom príbehu Bláznivá cesta (1993). Obrat k dovtedy neobvyklým vážnym úlohám potvrdil Pierre Richard filmom Šachová partia ( 1994), a tiež v snímke gruzínskej režisérky Nany Džordžadzeovej Tisíc a jeden recept zamilovaného kuchára (1996).



"Už nakrúcanie v Gruzínsku bolo veľké dobrodružstvo. A úloha kuchára je krásna, bola pre mňa niečím úplne novým," vyznal sa umelec. Na úspešnú spoluprácu s Pierrom Richardom nadviazala Nana Džordžadzeová o štyri roky neskôr filmom Leto stratených bozkov (2000).



Obľúbený herec Pierre Richard, ktorý je vášnivým vinárom, nakrúca veľmi aktívne aj v súčasnosti. Tak napríklad v roku 2022 si zahral v českej komédii Vánoční příběh. Vlani sa s ním dostalo na plátna kín hneď niekoľko filmov, medzi nimi bola aj česká snímka Dvě slová jako klíč, ďalej historická snímka Jeanne du Barry - Kráľova milenka i komédia Asterix a Obelix: Ríša stredu a koncom tohto mesiaca prichádza do kín najnovší film s jubilantom Pierrom Richardom v hlavnej úlohe nazvaný Felés.