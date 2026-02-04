Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Veronika je uzavretá

Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk

Za najkrajšie zo všetkého pokladajú poslanie matky.

TASR
Bratislava 3. februára (TASR) - Ženské meno Veronika má grécky pôvod a v preklade znamená "prinášajúca víťazstvo". Nositeľky tohto zaužívaného mena oslovujeme Nika, Veronka. Meniny oslavujú 4. februára.

Veroniky majú sklon uzavrieť sa do seba a nezdôverujú sa ľahko ani svojim najbližším. Zvyčajne obľubujú klasické štúdium. Za najkrajšie zo všetkého pokladajú poslanie matky. Väčšinou preto smerujú k povolaniam, ktoré im umožnia kontakt s deťmi. Veroniky sú skvelými priateľkami. Dokážu aj s malou finančnou sumou robiť zázraky a nemajú problém rýchlo sa rozhodnúť.

Medzi tienisté stránky Veronikinej povahy patrí tvrdohlavosť, náladovosť, urážlivosť a impulzívne reakcie.

Obľúbené farby týchto žien sú hnedozelená, pomarančová a biela. Ochranné rastliny čakanka a slnečnica, ochranné kamene jaspis, nefrit a zafír.
.

