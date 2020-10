Sonda OSIRIS-REx napriek problémom uschovala vzorky z asteroidy

Washington 30. októbra (TASR) – Kozmickej sonde OSIRIS-REx amerického Národného úradu pre letectvo a vesmír sa podarilo uzatvoriť schránku so vzorkami hornín a prachu, ktoré odobrala minulý týždeň z asteroidu Bennu. Informovala o tom v piatok agentúra AFP.



„Túto operáciu sme úspešne dokončili," uviedol projektový manažér misie Rich Burns.



Sonda nakoniec nabrala príliš veľa materiálu. Vzorky uložené v puzdre na konci robotického ramena, ktoré ich odoberalo z povrchu asteroidu, postupne unikali do kozmu, pretože niektoré väčšie časti blokovali jeho uzáver.



Vo štvrtok však NASA uviedla, že sa jej v stredu podarilo manévrovaním robotického ramena vzorky preskupiť a zavrieť dvierka zásobníka.



Minulý utorok došlo ku kľúčovému momentu misie, približne 16-sekundovému manévru, počas ktorého sa sonda o veľkosti dodávky dostala na niekoľko metrov od asteroidu. V poslednej fáze zostupu do kráteru na severnom póle asteroidu sonda výrazne spomalila, pričom sa pohybovala rýchlosťou iba približne desať centimetrov za sekundu. Následne vystrela svoje robotické rameno, ktoré sa dotklo povrchu asteroidu, vypustilo stlačený dusík, aby sa rozvíril povrch, a nasalo najmenej 60 gramov vzoriek.



Vedci dúfajú, že vzorky z asteroidu pomôžu objasniť pôvod našej slnečnej sústavy. Asteroidy v slnečnej sústave totiž pozostávajú z rovnakého materiálu, z ktorého sa sformovali aj planéty.



Asteroid Bennu, ktorý je od Zeme vzdialený vyše 290 miliónov kilometrov, by sa v nasledujúcom storočí mohol dostať nebezpečne blízko Zeme, hoci šance na zrážku sú nepatrné.



Očakáva sa, že OSIRIS-REx sa vráti na Zem v septembri 2023.