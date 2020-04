Muž, ktorý vyzbieral pre zdravotníkov milióny, bude možno vyznamenaný

Londýn 17. apríla (TASR) - Petíciu na podporu udelenia vyznamenania pre takmer 100-ročného britského vojnového veterána Toma Moorea, ktorý vďaka originálnej kampani vyzbieral pre britských zdravotníkov približne 18 miliónov libier (zhruba 20,5 mil. eur), už podpísalo viac než pol milióna ľudí. Tí žiadajú, aby bol Moore povýšený do rytierskeho stavu, píše televízia Sky News.



Veterán, ktorého v priebehu niekoľkých dní spoznala celá krajina, sa rozhodol splniť výzvu, vďaka ktorej vyzbieral pre zdravotnícky personál v prvej línii milióny libier. Cieľom výzvy bolo stokrát prejsť dĺžku v jeho záhrade s pomocou chodúľky, ktorá ho podopiera pri kráčaní. Sto dĺžok vo svojej 25 metrov dlhej záhrade v juhoanglickom meste Bedfordshire chcel Moore stihnúť prejsť do dňa svojich stých narodenín, ktoré oslávi 30. apríla. To sa mu vo štvrtok aj podarilo.



V reakcii na on-line petíciu britský premiér Boris Johnson uviedol, že sa určite pokúsi nájsť spôsob, akým odmení Moorea za jeho heroické úsilie. "Tom vďaka svojmu veľkému úsiliu chytil za srdce celý národ a pre ťažko skúšaných zdravotníkov vyzbieral neuveriteľné množstvo peňazí," napísal hovorca premiéra Johnsona na webovej stránke, kde je petícia zverejnená.



Tomovi vyjadrili podporu a obdiv mnohé britské osobnosti vrátane princa Williama, ktorý o ňom povedal, že sa preňho stal "absolútnou legendou".