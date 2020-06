Viac ako 1600 detí sa zapojilo do kampane MINIdigi

Bratislava 8. júna (TASR) - Do kampane MINIdigi, ktorá sa konala od 25. do 31. mája, sa zapojilo viac ako 1600 detí z celého Slovenska. Cieľom kampane bolo, aby si účastníci na sedem dní zvolili výzvu, ktorá im mala pomôcť obmedziť využívanie tých digitálnych technológií, ktoré ich zbytočne oberajú o čas. TASR o tom informoval koordinátor pre komunikáciu eRka – Hnutie kresťanských spoločenstiev detí Boris Kollár.



Získaný čas účastníci podujatia venovali rozvoju svojich vzťahov v rodinách, s kamarátmi, s Bohom, či rozvoju svojich darov a talentov. Týmto týždňom ich sprevádzalo viac ako 460 dobrovoľníkov a rodičov. "Tento rok prežívali kampaň intenzívne celé rodiny, pre ktoré boli pripravené aktivity a modlitby na každý deň. Rodiny spolu tvorili, hrali sa rôzne hry, športovali, tancovali, spievali i piekli. Týždeň MINIdigi ukončili spoločnou modlitbou rodinnej liturgie s prosbou o sedem darov Ducha Svätého na Nedeľu Zoslania Ducha Svätého," priblížila koordinátorka kampane Dominika Bujdáková.



Motiváciou pre spoločný čas v rodinách bola aj MINIdigi krabička, ktorú si rodiny tvorivo vyrobili v úvode kampane. Členovia rodín si do nej odkladali mobily a iné technológie počas spoločných aktivít. Týmto gestom vyjadrili svoju túžbu venovať čas a pozornosť druhým a nebyť ničím vyrušovaní.



Kampaň MINIdigi organizovalo eRko – Hnutie kresťanských spoločenstiev detí. Jeho cieľom bolo, aby deti a mladí nachádzali správnu mieru vo využívaní médií v digitálnej dobe. MINIdigi nadväzuje na Vypni telku, zapni seba!, ktorú eRko organizuje od roku 2001.