< sekcia Magazín
Vianoce prichádzajú do Incheby
Najväčší interiérový vianočný trh na Slovensku otvorí svoje brány!
Autor OTS
Bratislava 27. novembra (OTS) – Kúzlo blížiacich sa vianočných sviatkov, množstvo predajcov s darčekmi pre celú rodinu a k tomu skvelý sprievodný program, ktorý spríjemní čakanie na najkrajšie dni v roku, prinesú od 27. novembra do 14. decembra tradičné Dni Vianoc v Inchebe. Toto podujatie každoročne patrí medzi najobľúbenejšie v rámci adventného obdobia. Brány výstavno kongresového centra sa tak otvoria najväčším interiérovým vianočným trhom na Slovensku, kde návštevníci pod jednou strechou nájdu čaro adventu, príjemné zážitky aj pohodové predvianočné nákupy.
Podujatie ponúkne pestrý výber tradičných aj originálnych darčekov, vianočných dekorácií, sviatočných ozdôb a produktov, ktoré zútulnia každý domov. Chýbať nebudú kvalitné zimné odevy, kožušiny, výrobky z kože, bižutéria, kozmetika či množstvo doplnkov od predajcov zo Slovenska aj zo zahraničia. Tento rok navyše Dni Vianoc v Inchebe rozvonia unikátna kolekcia parfumov z Dubaja.
Špeciálne zóny a sprievodný program
Tradičné remeslá
Každý víkend, od piatku do nedele, nebudú na Dňoch Vianoc v Inchebe chýbať majstri remeselníci z rôznych regiónov Slovenska, ktorí predstavia čaro tradičných techník, svoje ručne vyrábané výrobky a ponúknu možnosť zakúpiť si originálne vianočné ozdoby, dekorácie z prírodných materiálov, sviečky z včelieho vosku či ďalšie ručne vyrábané drobnosti, ktoré sú krásnou pripomienkou starých čias.
Foto: Incheba
Chutné dobroty
Návštevníci sa môžu tešiť aj na bohatú ponuku tradičných aj moderných pochúťok, medzi ktoré patria vianočné koláče, cukrovinky, med, sušené ovocie, syry, mäsové špeciality, exotické dobroty a ďalšie lahôdky, ktoré umocnia sviatočnú atmosféru.
Foto: Incheba
Na čo sa ešte môžete tešiť?
Od 5. decembra na Vás čaká novinka – Mystery boxy v rôznych veľkostiach, ktorých obsah odhalíte až pri otvorení.
Sprievodný program doplní tombola o atraktívne ceny, osobný výklad kariet pre rok 2026, a dokonca bezplatný kurz sebaobrany Kobukrav – Krav Maga.
Ako milá pozornosť čaká na každého návštevníka pohár vareného vína alebo horúceho čaju ku vstupenke zdarma.
Foto: Incheba
Sprievodná výstava: Minerály Bratislava
Popri Dňoch Vianoc v Inchebe, ktoré potrvajú až do 14. decembra, sa od 27. do 30. novembra uskutoční aj obľúbená výstava Minerály Bratislava. Táto ponúkne jedinečnú prehliadku drahých kameňov, minerálov, fosílií a šperkov z celého sveta. Nádherná expozícia poteší deti aj dospelých a poskytne nezabudnuteľný zážitok.
V predvianočnom období budete mať navyše možnosť zakúpiť hodnotné a krásne šperky, bižutériu či komponenty na výrobu vlastných handmade ligotavých drobností.
Skvelou správou na záver je, že obidve podujatia môžete navštíviť s jedinou vstupenkou.
Praktické informácie
Dni Vianoc v Inchebe: 27. november – 14. december 2025
Minerály Bratislava: 27. november – 30. november 2025
Miesto: Incheba Expo Bratislava, Viedenská cesta 3 – 7, Bratislava
Vstupenky: dostupné online na predpredaj.sk alebo priamo na mieste
Otváracie hodiny:
Pondelok – Štvrtok: 11:00 – 18:00
Piatok: 11:00 – 19:00
Sobota: 10:00 – 19:00
Nedeľa: 10:00 – 18:00
Partneri podujatia:
Zoznam.sk, Pravda, FinReport
Podujatie ponúkne pestrý výber tradičných aj originálnych darčekov, vianočných dekorácií, sviatočných ozdôb a produktov, ktoré zútulnia každý domov. Chýbať nebudú kvalitné zimné odevy, kožušiny, výrobky z kože, bižutéria, kozmetika či množstvo doplnkov od predajcov zo Slovenska aj zo zahraničia. Tento rok navyše Dni Vianoc v Inchebe rozvonia unikátna kolekcia parfumov z Dubaja.
Špeciálne zóny a sprievodný program
Tradičné remeslá
Každý víkend, od piatku do nedele, nebudú na Dňoch Vianoc v Inchebe chýbať majstri remeselníci z rôznych regiónov Slovenska, ktorí predstavia čaro tradičných techník, svoje ručne vyrábané výrobky a ponúknu možnosť zakúpiť si originálne vianočné ozdoby, dekorácie z prírodných materiálov, sviečky z včelieho vosku či ďalšie ručne vyrábané drobnosti, ktoré sú krásnou pripomienkou starých čias.
Foto: Incheba
Chutné dobroty
Návštevníci sa môžu tešiť aj na bohatú ponuku tradičných aj moderných pochúťok, medzi ktoré patria vianočné koláče, cukrovinky, med, sušené ovocie, syry, mäsové špeciality, exotické dobroty a ďalšie lahôdky, ktoré umocnia sviatočnú atmosféru.
Foto: Incheba
Na čo sa ešte môžete tešiť?
Od 5. decembra na Vás čaká novinka – Mystery boxy v rôznych veľkostiach, ktorých obsah odhalíte až pri otvorení.
Sprievodný program doplní tombola o atraktívne ceny, osobný výklad kariet pre rok 2026, a dokonca bezplatný kurz sebaobrany Kobukrav – Krav Maga.
Ako milá pozornosť čaká na každého návštevníka pohár vareného vína alebo horúceho čaju ku vstupenke zdarma.
Foto: Incheba
Sprievodná výstava: Minerály Bratislava
Popri Dňoch Vianoc v Inchebe, ktoré potrvajú až do 14. decembra, sa od 27. do 30. novembra uskutoční aj obľúbená výstava Minerály Bratislava. Táto ponúkne jedinečnú prehliadku drahých kameňov, minerálov, fosílií a šperkov z celého sveta. Nádherná expozícia poteší deti aj dospelých a poskytne nezabudnuteľný zážitok.
V predvianočnom období budete mať navyše možnosť zakúpiť hodnotné a krásne šperky, bižutériu či komponenty na výrobu vlastných handmade ligotavých drobností.
Skvelou správou na záver je, že obidve podujatia môžete navštíviť s jedinou vstupenkou.
Praktické informácie
Dni Vianoc v Inchebe: 27. november – 14. december 2025
Minerály Bratislava: 27. november – 30. november 2025
Miesto: Incheba Expo Bratislava, Viedenská cesta 3 – 7, Bratislava
Vstupenky: dostupné online na predpredaj.sk alebo priamo na mieste
Otváracie hodiny:
Pondelok – Štvrtok: 11:00 – 18:00
Piatok: 11:00 – 19:00
Sobota: 10:00 – 19:00
Nedeľa: 10:00 – 18:00
Partneri podujatia:
Zoznam.sk, Pravda, FinReport