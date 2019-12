Vianoce zvyknú oslavovať aj niektorí moslimovia, hovorí Sýrčanka Amal

Bratislava 24. decembra (TASR) – Na Slovensku sa tiež nájdu moslimovia, ktorí so svojimi kresťanskými priateľmi oslavujú Vianoce. Menu na Štedrý večer však ustálené nemajú. Pre TASR to uviedla inžinierka Amal zo Sýrie, ktorá so svojím manželom Samihom žije na Slovensku.



„Moji rodičia od detstva oslavujú Vianoce so svojimi kresťanskými priateľmi,“ spomína na svoju sýrsku domovinu Amal, ktorá počas vysokoškolského štúdia oslavovala Vianoce so svojou slovenskou kamarátkou v Košiciach. Vianočné tradície zachovala aj po tom, ako sa vydala za svojho manžela Samiha.



„Zatiaľ čo týždeň pred Vianocami ozdobujeme vianočný stromček a kupujeme čokoládu, mäso aj ryby pripravujeme ich uložením do chladničky na varenie počas dovolenky,“ uviedla. Konkrétne menu na Štedrú večeru neexistuje. „Napríklad varíme sýrske jedlo, ako sú shakeriya s ryžou, grilované ryby, kebbeh alebo rezeň so zemiakmi,“ vysvetlila Amal.



„V poslednej dobe často trávime vianočné sviatky s našimi dospelými deťmi, ktoré sme od detstva vychovali, aby milovali a rešpektovali všetky náboženstvá,“ dodala.