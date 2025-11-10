< sekcia Magazín
Vianočná inšpirácia s Fjällräven
Nápady na darčeky, ktoré potešia aj zahrejú.
Autor OTS,aktualizované
Bratislava 10. novembra (OTS) - Vianoce sú tou najkrajšou príležitosťou, ako darovať svojim blízkym niečo výnimočné. Darčeky, ktoré nielen rozžiaria oči pod stromčekom, ale aj spoľahlivo poslúžia deň čo deň – či už na ceste do práce, na výletoch do prírody alebo na dobrodružných výpravách. Fjällräven opäť prináša inšpiráciu pre funkčné a štýlové kúsky, ktoré zahrejú, potešia a urobia radosť ešte dlho po roztopení posledného snehu.
Nadčasový sveter vyrobený z hebkej hrejivej zmesi ZQ merino vlny s dohľadateľným pôvodom je fantastickým kúskom na celoročné nosenie v meste, do práce aj na vidiek. Dostupné v dámskej aj pánskej verzii.
Odporúčaná cena: 179,99 Eur
Övik Knit Sweater
Pohodlný pletený sveter s klasickým severským vzorom z mäkkej hrejivej vlny s dohľadateľným pôvodom bude skvelým spoločníkom pre vašich blízkych v chladných zimných dňoch. Dostupné v dámskej aj pánskej verzii.
Odporúčaná cena: 209,99 Eur
Övik Lite Half Zip
Ľahký sveter z príjemnej zmesi merino vlny a bio bavlny je ideálny na chladnejšie dni a na prechodné obdobia. Vďaka zipsu pri krku sa ľahko prispôsobí počasiu a postará sa o pohodlie vašich blízkych doma, v meste aj v prírode. Dostupné v dámskej aj pánskej verzii.
Odporúčaná cena: 189,99 Eur
Snow Round Neck Sweater
Krásny žakárový sveter s motívom inšpirovaným škandinávskym folklórom je upletený z mäkkej jahňacej vlny ZQ s dohľadateľným pôvodom. Je teplý, pohodlný na nosenie a ideálny na chladné zimné dni. Dostupné v dámskej verzii.
Odporúčaná cena: 169,99 Eur
1960 Lite Logo Hat
Doprajte svojim blízkym verného partnera na celú zimu. Vrúbkovanú čiapku z hrejivej a mäkkej zmesi ZQ merino vlny s dohľadateľným pôvodom a z bio bavlny si užijú na každodenné nosenie v meste aj na výlety do hôr.
Odporúčaná cena: 54,99 Eur
Fjällräven Heavy Beanie
Teplá čiapka pletená z mäkkej jahňacej vlny s dohľadateľným pôvodom poteší každého, kto má rád minimalistické a funkčné doplnky. Vzhľadom k svojej jednoduchosti sa dá ľahko zladiť s oblečením do školy aj do práce a vďaka použitému materiálu vás zahreje aj pri nepríjemnom daždi so snehom.
Odporúčaná cena: 64,99 Eur
Kaitum Beanie
Nadýchaná čiapka z príjemnej vlnenej zmesi s mäkkou podšívkou z mikroflísu udrží vašu hlavu v teple aj v mrazivých dňoch. Ideálne na zimné výlety a každodenné nosenie.
Odporúčaná maloobchodná cena: 59,99 EUR
Kaitum Neck Gaiter
Mäkký a hrejivý nákrčník zo zmesi vlny s podšívkou z mikroflísu spoľahlivo chráni pred chladom a vetrom. Vďaka nastaviteľnému hornému okraju sa dá ľahko prispôsobiť a pohodlne sa nosí na každodenné aj outdoorové aktivity.
Odporúčaná cena: 54,99 Eur
Praktický kufor na kolieskach vo veľkosti príručnej batožiny do lietadla poteší všetkých cestovateľov. Má prehľadne štruktúrovaný vnútorný priestor s vreckom na notebook a niekoľkými šikovnými detailmi, ktoré uľahčujú balenie. Spoľahlivý spoločník pre každého, kto chce cestovať naľahko a prehľadne.
Odporúčaná maloobchodná cena: 299,99 Eur
Ľahký a všestranný batoh s objemom 25 litrov je ideálny na dochádzanie do práce aj na výlety. Vďaka rolovaciemu veku ponúka ďalší priestor a ľahko sa prispôsobí tomu, čo práve potrebujete zbaliť. Pohodlný na nosenie, prakticky členený a pripravený na všetky malé aj veľké dobrodružstvá.
Odporúčaná cena: 159,99 EUR
Odolná a premyslená ľadvinka, ktorá bola vytvorená s ohľadom na potreby bikepackerov a aktívnych cestovateľov. Má dostatok miesta na všetko a v prípade potreby ho za chvíľu ľahko premeníte na 16-litrový batoh.
Odporúčaná maloobchodná cena: 119,99 Eur
Táto malá taška cez rameno, inšpirovaná ikonickým batohom Kånken, je ideálna pre každého, kto chce mať svoje základné veci po ruke. Vyrobené z odolného materiálu Vinylon, s klasickým tvarom, nastaviteľnými popruhmi a vreckom na drobnosti. Praktický spoločník do mesta aj na cesty.
Odporúčaná cena: 79,99 Eur
Všetky produkty sú dostupné v obchode Fjällräven a na www.fjallraven-slovensko.sk.
Mäkké darčeky, ktoré vás zahrejúÖvik Waffle Knit
Nadčasový sveter vyrobený z hebkej hrejivej zmesi ZQ merino vlny s dohľadateľným pôvodom je fantastickým kúskom na celoročné nosenie v meste, do práce aj na vidiek. Dostupné v dámskej aj pánskej verzii.
Odporúčaná cena: 179,99 Eur
Övik Knit Sweater
Pohodlný pletený sveter s klasickým severským vzorom z mäkkej hrejivej vlny s dohľadateľným pôvodom bude skvelým spoločníkom pre vašich blízkych v chladných zimných dňoch. Dostupné v dámskej aj pánskej verzii.
Odporúčaná cena: 209,99 Eur
Övik Lite Half Zip
Ľahký sveter z príjemnej zmesi merino vlny a bio bavlny je ideálny na chladnejšie dni a na prechodné obdobia. Vďaka zipsu pri krku sa ľahko prispôsobí počasiu a postará sa o pohodlie vašich blízkych doma, v meste aj v prírode. Dostupné v dámskej aj pánskej verzii.
Odporúčaná cena: 189,99 Eur
Snow Round Neck Sweater
Krásny žakárový sveter s motívom inšpirovaným škandinávskym folklórom je upletený z mäkkej jahňacej vlny ZQ s dohľadateľným pôvodom. Je teplý, pohodlný na nosenie a ideálny na chladné zimné dni. Dostupné v dámskej verzii.
Odporúčaná cena: 169,99 Eur
1960 Lite Logo Hat
Doprajte svojim blízkym verného partnera na celú zimu. Vrúbkovanú čiapku z hrejivej a mäkkej zmesi ZQ merino vlny s dohľadateľným pôvodom a z bio bavlny si užijú na každodenné nosenie v meste aj na výlety do hôr.
Odporúčaná cena: 54,99 Eur
Fjällräven Heavy Beanie
Teplá čiapka pletená z mäkkej jahňacej vlny s dohľadateľným pôvodom poteší každého, kto má rád minimalistické a funkčné doplnky. Vzhľadom k svojej jednoduchosti sa dá ľahko zladiť s oblečením do školy aj do práce a vďaka použitému materiálu vás zahreje aj pri nepríjemnom daždi so snehom.
Odporúčaná cena: 64,99 Eur
Kaitum Beanie
Nadýchaná čiapka z príjemnej vlnenej zmesi s mäkkou podšívkou z mikroflísu udrží vašu hlavu v teple aj v mrazivých dňoch. Ideálne na zimné výlety a každodenné nosenie.
Odporúčaná maloobchodná cena: 59,99 EUR
Kaitum Neck Gaiter
Mäkký a hrejivý nákrčník zo zmesi vlny s podšívkou z mikroflísu spoľahlivo chráni pred chladom a vetrom. Vďaka nastaviteľnému hornému okraju sa dá ľahko prispôsobiť a pohodlne sa nosí na každodenné aj outdoorové aktivity.
Odporúčaná cena: 54,99 Eur
Pre cestovateľovFärden Roller 35
Praktický kufor na kolieskach vo veľkosti príručnej batožiny do lietadla poteší všetkých cestovateľov. Má prehľadne štruktúrovaný vnútorný priestor s vreckom na notebook a niekoľkými šikovnými detailmi, ktoré uľahčujú balenie. Spoľahlivý spoločník pre každého, kto chce cestovať naľahko a prehľadne.
Odporúčaná maloobchodná cena: 299,99 Eur
Pre milovníkov výletov a mestského zhonuAbisko Hike Foldsak
Ľahký a všestranný batoh s objemom 25 litrov je ideálny na dochádzanie do práce aj na výlety. Vďaka rolovaciemu veku ponúka ďalší priestor a ľahko sa prispôsobí tomu, čo práve potrebujete zbaliť. Pohodlný na nosenie, prakticky členený a pripravený na všetky malé aj veľké dobrodružstvá.
Odporúčaná cena: 159,99 EUR
Pre milovníkov pohybu na dvoch kolesáchHoja Expandable Hip Pack
Odolná a premyslená ľadvinka, ktorá bola vytvorená s ohľadom na potreby bikepackerov a aktívnych cestovateľov. Má dostatok miesta na všetko a v prípade potreby ho za chvíľu ľahko premeníte na 16-litrový batoh.
Odporúčaná maloobchodná cena: 119,99 Eur
Pre tých, ktorí milujú hravé detailyKånken Sling
Táto malá taška cez rameno, inšpirovaná ikonickým batohom Kånken, je ideálna pre každého, kto chce mať svoje základné veci po ruke. Vyrobené z odolného materiálu Vinylon, s klasickým tvarom, nastaviteľnými popruhmi a vreckom na drobnosti. Praktický spoločník do mesta aj na cesty.
Odporúčaná cena: 79,99 Eur
Všetky produkty sú dostupné v obchode Fjällräven a na www.fjallraven-slovensko.sk.