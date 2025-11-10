Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pondelok 10. november 2025Meniny má Tibor
< sekcia Magazín

Vianočná inšpirácia s Fjällräven

Vianočná inšpirácia s Fjällräven Foto: Fjällräven

Nápady na darčeky, ktoré potešia aj zahrejú.

Autor OTS
,aktualizované 
Bratislava 10. novembra (OTS) - Vianoce sú tou najkrajšou príležitosťou, ako darovať svojim blízkym niečo výnimočné. Darčeky, ktoré nielen rozžiaria oči pod stromčekom, ale aj spoľahlivo poslúžia deň čo deň – či už na ceste do práce, na výletoch do prírody alebo na dobrodružných výpravách. Fjällräven opäť prináša inšpiráciu pre funkčné a štýlové kúsky, ktoré zahrejú, potešia a urobia radosť ešte dlho po roztopení posledného snehu.

Mäkké darčeky, ktoré vás zahrejú

Övik Waffle Knit
Nadčasový sveter vyrobený z hebkej hrejivej zmesi ZQ merino vlny s dohľadateľným pôvodom je fantastickým kúskom na celoročné nosenie v meste, do práce aj na vidiek. Dostupné v dámskej aj pánskej verzii.
Odporúčaná cena: 179,99 Eur

Övik Knit Sweater
Pohodlný pletený sveter s klasickým severským vzorom z mäkkej hrejivej vlny s dohľadateľným pôvodom bude skvelým spoločníkom pre vašich blízkych v chladných zimných dňoch. Dostupné v dámskej aj pánskej verzii.
Odporúčaná cena: 209,99 Eur

Övik Lite Half Zip
Ľahký sveter z príjemnej zmesi merino vlny a bio bavlny je ideálny na chladnejšie dni a na prechodné obdobia. Vďaka zipsu pri krku sa ľahko prispôsobí počasiu a postará sa o pohodlie vašich blízkych doma, v meste aj v prírode. Dostupné v dámskej aj pánskej verzii.
Odporúčaná cena: 189,99 Eur

Snow Round Neck Sweater
Krásny žakárový sveter s motívom inšpirovaným škandinávskym folklórom je upletený z mäkkej jahňacej vlny ZQ s dohľadateľným pôvodom. Je teplý, pohodlný na nosenie a ideálny na chladné zimné dni. Dostupné v dámskej verzii.
Odporúčaná cena: 169,99 Eur

1960 Lite Logo Hat
Doprajte svojim blízkym verného partnera na celú zimu. Vrúbkovanú čiapku z hrejivej a mäkkej zmesi ZQ merino vlny s dohľadateľným pôvodom a z bio bavlny si užijú na každodenné nosenie v meste aj na výlety do hôr.
Odporúčaná cena: 54,99 Eur

Fjällräven Heavy Beanie
Teplá čiapka pletená z mäkkej jahňacej vlny s dohľadateľným pôvodom poteší každého, kto má rád minimalistické a funkčné doplnky. Vzhľadom k svojej jednoduchosti sa dá ľahko zladiť s oblečením do školy aj do práce a vďaka použitému materiálu vás zahreje aj pri nepríjemnom daždi so snehom.
Odporúčaná cena: 64,99 Eur

Kaitum Beanie
Nadýchaná čiapka z príjemnej vlnenej zmesi s mäkkou podšívkou z mikroflísu udrží vašu hlavu v teple aj v mrazivých dňoch. Ideálne na zimné výlety a každodenné nosenie.
Odporúčaná maloobchodná cena: 59,99 EUR

Kaitum Neck Gaiter
Mäkký a hrejivý nákrčník zo zmesi vlny s podšívkou z mikroflísu spoľahlivo chráni pred chladom a vetrom. Vďaka nastaviteľnému hornému okraju sa dá ľahko prispôsobiť a pohodlne sa nosí na každodenné aj outdoorové aktivity.
Odporúčaná cena: 54,99 Eur

Pre cestovateľov

Färden Roller 35
Praktický kufor na kolieskach vo veľkosti príručnej batožiny do lietadla poteší všetkých cestovateľov. Má prehľadne štruktúrovaný vnútorný priestor s vreckom na notebook a niekoľkými šikovnými detailmi, ktoré uľahčujú balenie. Spoľahlivý spoločník pre každého, kto chce cestovať naľahko a prehľadne.
Odporúčaná maloobchodná cena: 299,99 Eur

Pre milovníkov výletov a mestského zhonu

Abisko Hike Foldsak
Ľahký a všestranný batoh s objemom 25 litrov je ideálny na dochádzanie do práce aj na výlety. Vďaka rolovaciemu veku ponúka ďalší priestor a ľahko sa prispôsobí tomu, čo práve potrebujete zbaliť. Pohodlný na nosenie, prakticky členený a pripravený na všetky malé aj veľké dobrodružstvá.
Odporúčaná cena: 159,99 EUR

Pre milovníkov pohybu na dvoch kolesách

Hoja Expandable Hip Pack
Odolná a premyslená ľadvinka, ktorá bola vytvorená s ohľadom na potreby bikepackerov a aktívnych cestovateľov. Má dostatok miesta na všetko a v prípade potreby ho za chvíľu ľahko premeníte na 16-litrový batoh.
Odporúčaná maloobchodná cena: 119,99 Eur

Pre tých, ktorí milujú hravé detaily

Kånken Sling
Táto malá taška cez rameno, inšpirovaná ikonickým batohom Kånken, je ideálna pre každého, kto chce mať svoje základné veci po ruke. Vyrobené z odolného materiálu Vinylon, s klasickým tvarom, nastaviteľnými popruhmi a vreckom na drobnosti. Praktický spoločník do mesta aj na cesty.
Odporúčaná cena: 79,99 Eur

Všetky produkty sú dostupné v obchode Fjällräven a na www.fjallraven-slovensko.sk.

Neprehliadnite

BARTOŇ: Robotické operácie výrazne skracujú pobyt dieťaťa v nemocnici

SNÍMKY Z LIETADLA: Takto vyzerá rýchlostná cesta R2 Kriváň - Mýtna

Týždenník: Budúcnosť železničných tratí

NEHODA VLAKOV MEDZI BRATISLAVOU A PEZINKOM: Zranených odviezli sanitky