Vianočné obrazovky prinesú filmové premiéry a klasiku

Bratislava 18. decembra (TASR) - Pestrú paletu tradičných vianočných rozprávok a rodinných titulov, filmové premiéry i klasiku doprajú divákom aj tento rok televízie na Slovensku.



Verejnoprávna RTVS v sobotu dopoludnia (23. 12.) navodí vianočnú atmosféru záznamom zo 41. ročníka benefičného koncertu pre deti z detských domovov Úsmev ako dar. Vo večernom vysielaní ponúkne na Jednotke premiéru rozprávky Krakonošov poklad. Kolekciu rozprávok na Štedrý deň, v ktorej nechýbajú Tri oriešky pre popolušku s Libušou Šafránkovou, uzavrie premiéra vianočnej rozprávky Tri zlaté dukáty. Na 1. sviatok vianočný Jednotka dopoludnia odvysiela pápežské požehnanie Urbi et orbi. Počas dňa poteší bohatou nádielkou rozprávok, sú medzi nimi napríklad Kľúč svätého Petra, Láska na vlásku, Anjel pána 2, či "Byl jednou jeden král". Na 2. sviatok vianočný čaká divákov večerná premiéra najoceňovanejšieho slovenského filmu súčasnosti Piargy. Dvojka odvysiela na Štedrý deň premiéru programu Slovenské Vianoce so SĽUKom, či legendárny muzikál Na skle maľované, predstavenie Radošinského naivného divadla Jááánošííík po tristo rokoch alebo filmovú klasiku Ženský zákon.



Široký výber klasických vianočných rozprávok a rodinných filmov, ale aj premiéry pripravila televízia Markíza s tohtoročným sloganom "Čarovné Vianoce". "Tematické stanice zas ponúknu to najlepšie pre fanúšikov najrôznejších žánrov - od romantiky, cez akčné kinohity, obľúbené krimiseriály, až po kultové sitkomy," uviedla pre médiá Silvia Majeská, programová riaditeľka televízie, ktorá má v programe legendárnu Perinbabu, Mrázika, Soľ nad zlato či Princeznu ze mlejna. Štedrovečernú pohodu dotvorí vianočnými špeciálmi obľúbených seriálových hitov. Ako veľkú televíznu premiéru avizuje na Štedrý deň moderné spracovanie rozprávkového príbehu Popoluška so speváckou hviezdou Camilou Cabello v hlavnej úlohe. Prvý sviatok vianočný prinesie slovenskú premiéru kinohitu Fantastické zvery: Tajomstvá Dumbledora.



"Hravé rozprávkové Vianoce" pripravila televízia JOJ, v jej sviatočnom programe figurujú filmové a animované klasiky, čerstvé novinky a premiéry. Ako ďalej avizuje televízia, na Štedrý deň ich bude opäť vysielať úplne bez reklamy. Diváci sa môžu tešiť na obľúbené tituly ako Doba ľadová, Madagaskar, Plavčík a Vratko, Začarovaná Ella, či Grinch. Klasické rozprávky Traja veteráni a Kráľ Drozdia brada odvysiela 25. decembra, vo večernom programe dopraje svojim priaznivcom komédiu Pelíšky.