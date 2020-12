Vianočné piesne nahrali Karel Gott, Lucie Bílá aj Tublatanka

Bratislava 25. decembra (TASR) – K sviatočným vianočným dňom patria už desiatky rokov aj piesne a koledy s vianočnou tematikou. V repertoári či v diskografii ich majú mnohí českí aj slovenskí interpreti, medzi nimi Karel Gott, Lucie Bílá, Janek Ledecký, Peter Dvorský, Pavol Habera či skupina Tublatanka.







V susednom Česku sú dlhoročne populárne dve skladby, obe sú z autorskej dielne dvojice Jaromír Vomáčka a Zdeněk Borovec. Veselé Vánoce (Vánoce, Vánoce přicházejí ...) nahrala v roku 1963 vokálna skupina Settleři. Tá druhá je Těšíme se na Ježíška. V roku 1965 ju nahrali Lubomír Lipský, Jiří Malát a Trojanov detský zbor. Z tých novších je známa skladba Sliby se maj plnit o Vánocích v podaní Janka Ledeckého. Medzi stále žiadané patria albumy Vánoce ve zlaté Praze Karla Gotta z roku 1969 a Bílé Vánoce Karla Gotta z roku 1982, album Bílé vánoce Lucie Bílé z roku 2010 či platňa s názvom Kouzlo Vánoc, ktorú nahrala Helena Vondráčková. Václav Neckář nahral so skupinou Umakart skladbu Půlnoční, ktorá sa objavila aj na soundtracku k filmu Alois Nebel. Vyšlo viacero vianočných výberoviek, medzi nimi 24 vánočních hitů v októbri 2019.







Slovenský Opus vydal v roku 1973 malú platňu Dariny Laštiakovej s piesňami Tichá noc a Uspávanka. S dvojicou skladieb Vianočná pieseň a Zima na saniach prišiel herec a spevák Michal Dočolomanský. Medzi najhranejšie slovenské piesne patrí Každý deň budú vraj Vianoce v podaní skupiny Lojzo a Mira Žbirku z roku 1991. V roku 1993 vydala skupina Tublatanka album Poďme bratia do Betlehema, ktorý v tej dobe vzbudil veľkú pozornosť vďaka rockovej úprave piesní Poďme bratia do Betlehema, Narodil sa Kristus Pán či Dobrý pastier sa narodil. Hex nahrali v roku 1997 pieseň Vianočný Karol, skupina Vidiek skladbu Vianoce, Ivan Tásler so skupinou IMT Smile nahral v novembri 2010 skladbu Najkrajšie Vianoce, Pavol Hammel so skupinou Fermáta pieseň Koleda z periférie, trojica Uherčík, Slivka, Palonder naspievala skladbu Prídu k nám Vianoce, Peter Nagy nahral skladbu Vianoce, Vianoce. S pesničkou Len tento deň prišiel päťnásobný zlatý slávik Peter Cmorik. Pieseň Vianočná pošta nahral Robo Opatovský, skladbu Vianočná nálada Kristína, tá pridala aj druhý vianočný song Vianočná jahoda. S vianočným príspevkom v podobe piesne Vianočná (O prímerí) prišiel aj Miro Žbirka. Novšími sú Vianočná v podaní Jany Kirschner, Vianočné šalali Simony Martausovej aj Čas vianočný skupiny Gladiator či Vianočná nádej Jany Andrevskej.







V roku 1996 nahral Pavol Habera so Slovenskou filharmóniou album Svet lásku má, ten vyšiel v decembri v reedícii na vinylovej LP platni, v roku 1998 album Vianočné koncerty Petra Dvorského a Pavla Haberu, v roku 2014 album Vianoce s Petrom Dvorským.









Vianočné albumy vydali Robo Opatovský, Mária Čírová, Janais aj Veronika Rabada.