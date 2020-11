Vianočné VIDEO Snoop Dogga

Bratislava 19. novembra (OTS) - Hip-hopová legenda Snoop Dogg natočil vianočné video, v ktorom však nečakajte žiadne extra úlety. Teda okrem rapujúcej korytnačky, medovníkovej chalúpky či psa pri štedrovečernej tabuli.Zdá sa, že rapper Snoop Dogg vekom krotne. Štyridsaťdeväťročný rebel sa zapojil do kampane na boj s environmentálnymi problémami a s týmto odkazom natočil video, ktoré je zábavné a zmysluplné zároveň.Ako vraví superhviezda: mali by sme sa sústreďovať na také maličkosti, ako je pečenie perníčkov s rodinou či spoločné usadnutie za štedrovečerný stôl – v Snoop Doggovom prípade aj so psom. Je predsa neoddeliteľnou súčasťou rodiny! „“ povedal k špeciálnej kampani umelec. Sveter s jeleňmi však u kontroverzného Snoopa ani teraz nečakajte. Svojmu tielku a hodvábnemu šálu zostáva hudobník verný aj počas najromantickejších dní v roku.Rapujúca korytnačka či pes na stoličke nie sú súčasťou klipu náhodou. Stelesňujú dôležité environmentálne posolstvo v rámci kampane pre SodaStream. Nie je to však Snoopov prvý eko projekt. V minulosti podporil projekt planethome.eco a ako zarytý vegetarián podporuje výrobu bezmäsitých snackov. Práve rastlinnú stravu považuje umelec za svoj osobný vklad k udržateľnému spôsobu života, rovnako ako aj znižovanie podielu jednorazového plastového odpadu. Aj preto sa rozhodol podporiť environmentálny projekt najznámejšieho výrobcu domácej sódy . „“ vysvetľuje spôsobom sebe vlastným kontroverzný, ale rešpektovaný umelec.