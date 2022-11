Film Vianočný príbeh poteší fanúšikov Kaisera, Lábusa aj Rodena

Bratislava 23. novembra (TASR) - Počas Štedrého dňa sa odohráva nová česká komédia s hviezdnym obsadením. Film režisérky a scenáristky Ireny Pavláskovej poteší fanúšikov Oldřicha Kaisera a Jiřího Lábusa, Karla Rodena, Hynka Čermáka, Jiřiny Bohdalovej, ale aj francúzskej hereckej legendy Pierra Richarda. Vianočnú snímku čaká v stredu premiéra pred bratislavským publikom.



"Chceli sme plnokrvný príbeh s obsahom, so zaujímavými hrdinami a nečakanými udalosťami. Žiadnu presladenú limonádu, ale originálny príbeh, ktorý pravdivo, i keď hyperbolicky a v zábavnej forme, odráža celú škálu vianočných emócií," hovorí Pavlásková.



Snímka s nečakanými situáciami i dojemnými chvíľami odkrýva rodinné vzťahy u Skálovcov, kde "vládne" známa herečka Skálová v podaní Jiřiny Bohdalovej. Jej filmový syn Karel Roden rieši svoju prostorekosť a priateľku. "U Pazderkovcov sa zase preberajú nepozvaní hostia a vzájomné vzťahy, ale pri sviatočnom stole sa nakoniec stretnú všetci tí, ktorí tam patria," približuje distribučná spoločnosť CinemArt, ktorá film prináša do kín od štvrtka 24. novembra. Divákom ponúkne aj vianočný príbeh a oslavu sviatkov na horách v podaní Viktorovej rodiny, ktorá rieši manželský "štvoruholník". Tvorí ho on, ona, jej milenec a opatrovateľka v podaní Hynka Čermáka, Jany Plodkovej, Jana Nedbala a Sáry Sandeva.



"Všetko v scenári sa točí okolo Vianoc, takže pohladí, je plný pohody, ale tiež rozosmeje a myslím si, že sa v ňom nájde každý," tvrdí o filmovej novinke Sandeva. Spokojnosť so scenárom vyjadril aj jej kolega Hynek Čermák. "Mňa prekvapil tým, koľko prekážok kladie postavám. To sa mi veľmi páči, zvlášť pri komediálnych veciach. Situačný humor vzniká z toho, že postava musí prekážky prekonávať a divák vie viac ako oni. A to je v tomto scenári skvelo vymyslené," poznamenal herec.







