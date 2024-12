Vianočný trh plný kúzelnej atmosféry a originálnych darčekov

Bratislava 3. decembra (OTS) – Najkrajšie obdobie roka prichádza do Incheby. Od 5. do 22. decembra 2024 sa v priestoroch výstaviska opäť uskutočnia najväčšie interiérové vianočné trhy na Slovensku, ktoré prinesú širokú ponuku tradičných i originálnych darčekov. Návštevníci môžu využiť príležitosť nakúpiť aj sviatočné dekorácie, kvalitné zimné odevy, kožušiny, bižutériu, kozmetiku a ďalšie produkty, od domácich aj zahraničných predajcov.Okrem klasických darčekov pre každého člena rodiny bude každý víkend až do Vianoc venovaný špeciálnym remeselným stánkom. Majstri zo všetkých regiónov Slovenska predstavia svoje ručne vyrábané produkty – od unikátnych šperkov po dekorácie, ktoré dotvoria sviatočnú atmosféru.Záujemcovia si môžu v priestoroch výstaviska pozrieť aj unikátnu zbierku takmer päťdesiatich betlehemov. Výstava ponúkne pohľad na historické, ľudové i novodobé papierové prevedenia, ktoré zachytávajú čaro biblického príbehu o narodení Ježiša Krista.Na podujatí nebude chýbať ani ponuka vianočných cukroviniek a ďalších sviatočných lahôdok, ktoré spríjemnia vianočné chvíle.Pre tých, ktorí sa rozhodnú navštíviť Dni Vianoc v Inchebe, máme pripravený aj malý darček – pohár vareného vína alebo horúceho čaju zdarma ku každej vstupenke.Otváracie hodiny:Pondelok - Štvrtok 11:00-18:00Piatok 11:00-19:00Sobota 10:00-19:00Nedeľa 10:00-18:00Pre viac informácií o podujatí navštívte www.incheba.sk.