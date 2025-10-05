Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Nedela 5. október 2025Meniny má Viera
< sekcia Magazín

Viera je priebojná

.
Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk

Viery sa cítia dobre v spoločnosti, ale obmedzujú počet priateľov a starostlivo si ich vyberajú.

Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava 5. októbra (TASR) - Ženské meno Viera má slovanský pôvod a jeho voľný význam je "viera". Na Slovensku je toto meno bežné a jeho nositeľky oslovujeme Vierka, Vieročka, Vera.

Vierky, ktoré majú meniny 5. októbra, nie sú ľahké povahy. Ide o veľmi priebojné bytosti, vytrvalé v práci. Charakterizuje ich aj ráznosť a rozhodnosť. Sú z nich obdivuhodné matky, ktoré všetko obratne zvládajú.

Tieto ženy majú sklon uzatvárať sa do seba a zďaleka neprejavujú všetky svoje myšlienky a city. Viery sa cítia dobre v spoločnosti, ale obmedzujú počet priateľov a starostlivo si ich vyberajú. Vedia zavčasu riešiť svoje ťažkosti a čeliť životným problémom.

Viery majú veľkú vitalitu a pevné zdravie. Problémy môžu mať s pokožkou. Mali by sa vyhýbať mastným jedlám a jedálny lístok si obohatiť najmä o ryby, jablká a zeler.

Ovplyvňuje ich planéta Merkúr. Ich šťastné farby sú oranžová, biela a sivá. Ochranné rastliny čakanka, saturejka, valeriána, ochranné kamene jaspis a zafír.
.

Neprehliadnite

HRABKO: Novela ústavy uspela, lebo tí, čo boli proti, neurobili nič

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Čo si pre nás prichystal október?

Prezident podpísal novelu ústavy

ONLINE: Prvé reakcie na výsledky volieb v Českej republike