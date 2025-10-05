< sekcia Magazín
Viera je priebojná
Viery sa cítia dobre v spoločnosti, ale obmedzujú počet priateľov a starostlivo si ich vyberajú.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava 5. októbra (TASR) - Ženské meno Viera má slovanský pôvod a jeho voľný význam je "viera". Na Slovensku je toto meno bežné a jeho nositeľky oslovujeme Vierka, Vieročka, Vera.
Vierky, ktoré majú meniny 5. októbra, nie sú ľahké povahy. Ide o veľmi priebojné bytosti, vytrvalé v práci. Charakterizuje ich aj ráznosť a rozhodnosť. Sú z nich obdivuhodné matky, ktoré všetko obratne zvládajú.
Tieto ženy majú sklon uzatvárať sa do seba a zďaleka neprejavujú všetky svoje myšlienky a city. Viery sa cítia dobre v spoločnosti, ale obmedzujú počet priateľov a starostlivo si ich vyberajú. Vedia zavčasu riešiť svoje ťažkosti a čeliť životným problémom.
Viery majú veľkú vitalitu a pevné zdravie. Problémy môžu mať s pokožkou. Mali by sa vyhýbať mastným jedlám a jedálny lístok si obohatiť najmä o ryby, jablká a zeler.
Ovplyvňuje ich planéta Merkúr. Ich šťastné farby sú oranžová, biela a sivá. Ochranné rastliny čakanka, saturejka, valeriána, ochranné kamene jaspis a zafír.
Vierky, ktoré majú meniny 5. októbra, nie sú ľahké povahy. Ide o veľmi priebojné bytosti, vytrvalé v práci. Charakterizuje ich aj ráznosť a rozhodnosť. Sú z nich obdivuhodné matky, ktoré všetko obratne zvládajú.
Tieto ženy majú sklon uzatvárať sa do seba a zďaleka neprejavujú všetky svoje myšlienky a city. Viery sa cítia dobre v spoločnosti, ale obmedzujú počet priateľov a starostlivo si ich vyberajú. Vedia zavčasu riešiť svoje ťažkosti a čeliť životným problémom.
Viery majú veľkú vitalitu a pevné zdravie. Problémy môžu mať s pokožkou. Mali by sa vyhýbať mastným jedlám a jedálny lístok si obohatiť najmä o ryby, jablká a zeler.
Ovplyvňuje ich planéta Merkúr. Ich šťastné farby sú oranžová, biela a sivá. Ochranné rastliny čakanka, saturejka, valeriána, ochranné kamene jaspis a zafír.