Vieroslava je priebojná
Bratislava 29. marca (TASR) - Ženské meno Vieroslava, podobne ako aj jeho mužská podoba Vieroslav, má slovenský pôvod a význam mena je "oslavujúca vieru", "slávna vierou", "oslavujúci vierou", "slávny vierou".
Dámy a dievčatká podobne aj chlapcov a mužov s týmto menom na Slovensku stretávame ojedinele. Oslovujeme ich aj Vierka, Slávka, či Slávo, Slávko. Meniny majú 30. marca.
Vieroslava je meno priebojných žien s tvrdou povahou. Zvyčajne bývajú mimoriadne aktívne a reagujú rýchlo. Majú tiež vyhranený a nemenný úsudok.
Vieroslavy sú väčšinou výborné študentky. Inklinujú k povolaniam, v ktorých treba zo seba vydať maximum a prevziať zodpovednosť. Zvyčajne sú od prírody silné, nepodľahnú ľahko únave, ani chorobe. Sú náchylnejšie na horúčky.
Vieroslavy ovplyvňuje planéta Venuša. Ich šťastné farby sú červená a biela, ochranné rastliny biela ľalia a hruška, ochranné kamene zafír a koral.
