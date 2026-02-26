Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Viktor je pozorný

.
Viktorovia sú veľmi citliví.

Autor TASR
Bratislava 26. februára (TASR) - Mužské meno Viktor má latinský pôvod a jeho význam v preklade je "víťaz". Nositeľov tohto na Slovensku menej rozšíreného mena oslovujeme aj Viki, Viktorko. Meniny oslavujú 26. februára.

Viktorovia sú veľmi citliví. Nachádzajú v sebe vysoké percento aktívnosti, aj keď ich činy nie sú vždy usporiadané. V citovom živote sa prejavujú ako pozorní, mierni a oddaní. Štúdium im prináša potešenie, sú svedomití a vynikajú najmä v cudzích jazykoch. Viktorovia sa radi prezentujú, podľa toho si vyberajú aj profesiu.

Ich šťastné farby sú zelená a oranžová. Ochranné rastliny čakanka, nevädza a konvalinka, ochranné kamene jaspis a citrín.
.

