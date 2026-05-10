Viktória je realistka
Autor TASR
Bratislava 9. mája (TASR) - Ženské meno Viktória má latinský pôvod a v preklade znamená "víťaz", "víťazstvo". Nositeľky tohto v súčasnosti na Slovensku populárneho mena oslovujeme Viktorka, Vikina, Vikinka, Viki. Meniny oslavujú 10. mája.
Viktórie sú realistky, ktoré stoja obidvoma nohami na pevnej zemi a neoddávajú sa snívaniu. Sú objektívne a dokážu sa podeliť s inými. V detstve si vyžadujú veľkú opateru, ale nemali by nadobudnúť dojem, že na nich rodičia stále striehnu. Ich výkonnosť a pozornosť sú nadpriemerné.
Viktórie majú živočíšny totem ropuchu, ktorej pohľad a nehybnosť pôsobia fascinujúco. Sú priemerne životaschopné. Ráno im niekedy dlhšie trvá, kým sa "naštartujú". Môžu mať predispozície na lymfatické choroby.
Ich obľúbené farby sú modrá, zelená a biela. Ochranné rastliny Viktórie sú valeriána a čakanka, ochranné kamene citrín a zafír.
