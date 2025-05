Viliam je sám sebou

Bratislava 28. mája (TASR) - Mužské meno Viliam má nemecký pôvod a jeho význam je "muž s pevnou vôľou". Na území Slovenska je toto meno v súčasnosti menej početné.



Viliamovia, ktorí oslavujú svoje meniny 28. mája, sú hlavne predvídaví. Dokážu sa uzavrieť do seba, ale aj úplne zapojiť do spoločenského života.



Viliamov charakterizuje tiež otvorenosť v konaní. Mali by sme ich brať takých, akí sú, alebo ich nechať tak. Ich životaschopnosť je obrovská. Často riskujú, niekedy prekročia hranice svojej odolnosti.



Ovplyvňuje ich planéta Saturn. Ich obľúbené farby sú hnedá a čierna, ochranná rastlina kostihoj, ochranné kamene zafír a achát.



Nemali by konať tvrdohlavo, podceňovať nebezpečenstvo, a izolovať sa od ľudí. Dopĺňať by si mali najmä vitamíny A, E , B a chrániť si sluch.