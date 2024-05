Vilma je opatrná, nevie povedať nie

Bratislava 28. mája (TASR) - Ženské meno Vilma má nemecký pôvod a vo voľnom preklade znamená: tá, ktorá má pevnú vôľu. Nositeľky tohto na našom území menej rozšíreného mena oslovujeme Vilmuška, Vilmička.



Vilmy, ktoré oslavujú meniny 29. mája, majú dosť ťažko pochopiteľnú povahu. Zanechávajú v nás dojem, že sedia na dvoch stoličkách, pričom sa opatrne vyhýbajú nebezpečným miestam tak ako pstruh, ich zvierací totem.



Aktivita týchto žien je skôr priemerná. Zaujímajú sa o všetko, čo priamo súvisí so životom. Väčšinou sú dobrými a oddanými matkami. Rodičia by mali Vilmušky od malička viesť k samostatným rozhodnutiam a naučiť ich povedať nie. Sú životaschopné, zdravie majú nestále. V jeden deň sa cítia dobre, na druhý zas nie. V tomto kolísaní hrá veľkú rolu ich psychika. Mali by obmedziť pitie kávy a stravu si dopĺňať hlavne o železo.



Vilmy ovplyvňujú planéty Jupiter a Neptún. Obľúbené farby týchto žien sú zelená, modrá a ružová. Ochranné rastliny pľúcnik, skorocel, ochranné kamene akvamarín, rubín a opál.