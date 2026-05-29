Piatok 29. máj 2026Meniny má Vilma
Vilma je opatrná

Vilmy, ktoré oslavujú meniny 29. mája, majú dosť ťažko pochopiteľnú povahu.

Autor TASR
Bratislava 29. mája (TASR) - Ženské meno Vilma má nemecký pôvod a vo voľnom preklade znamená: tá, ktorá má pevnú vôľu. Nositeľky tohto na našom území menej rozšíreného mena oslovujeme Vilmuška, Vilmička.

Vilmy, ktoré oslavujú meniny 29. mája, majú dosť ťažko pochopiteľnú povahu. Zanechávajú v nás dojem, že sedia na dvoch stoličkách, pričom sa opatrne vyhýbajú nebezpečným miestam tak ako pstruh, ich zvierací totem.

Aktivita týchto žien je skôr priemerná. Zaujímajú sa o všetko, čo priamo súvisí so životom. Väčšinou sú dobrými a oddanými matkami. Rodičia by mali Vilmušky od malička viesť k samostatným rozhodnutiam a naučiť ich povedať nie. Sú životaschopné, zdravie majú nestále. V jeden deň sa cítia dobre, na druhý zas nie. V tomto kolísaní hrá veľkú rolu ich psychika. Mali by obmedziť pitie kávy a stravu si dopĺňať hlavne o železo.

Vilmy ovplyvňujú planéty Jupiter a Neptún. Obľúbené farby týchto žien sú zelená, modrá a ružová. Ochranné rastliny pľúcnik, skorocel, ochranné kamene akvamarín, rubín a opál.
