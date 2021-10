Vinco Šikula písal knihy s vôňou Karpát, na vodu spustili Masaryka

Bratislava 19. októbra (TASR) – Máloktorý spisovateľ bol taký spätý s prostredím svojho rodného kraja, ako VINCENT ŠIKULA. Narodil sa v Dubovej, žil a tvoril v Modre. Vôňu viníc a malokarpatských svahov nájdu čitatelia napríklad v jeho románoch Majstri, Muškát, Vilma, či v prózach Vlha a Prázdniny u strýka Rafaela. Jeden z najvýznamnejších súčasných slovenských prozaikov by sa dnes dožil 85 rokov.



Jáchyme hoď ho do stroje, Marečku, podejte mi pero!, Adéla ještě nevečeřela, či Srdečný pozdrav ze zeměkoule – tieto úspešné komédie spája meno režiséra OLDŘICHA LIPSKÉHO. Narodil sa 4. júla 1924, jeho bratom bol známy herec Lubomír Lipský. Svet komédie opustil pred 35 rokmi.



Každý sa v škole stretol s Jergušom Lapinom a jeho príbehmi z detstva v lone slovenskej prírody. Autor knižky Zbojnícka mladosť ĽUDO ONDREJOV sa narodil 19. októbra 1901. Bol skvelým rozprávačom, prozaikom, ale cez vojnu žiaľ aj arizátorom židovského majetku – a aby bol jeho príbeh ešte zložitejší, zúčastnil sa na Slovenskom národnom povstaní.



Od roku 1938 stál na javisku Slovenského národného divadla, v roku 1946 sa prvý raz objavil pred kamerou. Dokázal vyniknúť vo vojnovom filme ako boli Vlčie diery, v detektívke ako napríklad Smrť prichádza v daždi, či v televíznych inscenáciách a seriáloch. V seriáli Straty a nálezy sa stretol aj so svojim synom Martinom Hubom. Jeden z najvýraznejších hercov svojej generácie MIKULÁŠ HUBA sa narodil pred 102 rokmi.



Svoje 56. narodeniny oslavuje televízny, filmový a divadelný herec, a tiež obľúbený televízny a rozhlasový moderátor PETER KOČIŠ.



Hokejista ZDENO CÍGER sa po krátkom pôsobení v NHL vrátil zo zámoria a svoju kariéru spojil so Slovenskom ako hráč aj ako tréner. Dnes oslavuje 52. narodeniny.



Mužské meno Kristián má grécky pôvod a jeho význam je "kresťan, Kristovi zasvätený".



Pred 91 rokmi navštívil Komárno československý prezident Tomáš G. Masaryk. Na hladinu Dunaja pri tejto príležitosti spustili prvú československú vojenskú loď Prezident Masaryk. Cez 2. svetovú vojnu loď zhabali a premenovali nacisti. Na sklonku vojny sa jej posádka vzdala Američanom, ktorí plavidlo vrátili Československu. Tým však spečatili jeho osud. Loď chátrala, až kým ju v roku 1978 nezošrotovali.