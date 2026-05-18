Viola je duchaplná

Violky sú duchaplné, nie sú konfliktné a ľahko sa prispôsobujú všetkým situáciám.

Bratislava 18. mája (TASR) – Ženské meno Viola má latinský pôvod a v preklade znamená "fialka". Nositeľky tohto zriedkavého mena oslovujeme Violka a meniny oslavujú 18. mája.

Violky sú duchaplné, nie sú konfliktné a ľahko sa prispôsobujú všetkým situáciám. Majú v sebe čosi mladistvé a istý nepokoj. Potrebujú okolo seba veľa ľudí. Aj tá najmenšia kritika či poznámka ich privádza do rozpakov. Vôľa týchto žien nie je pevná, mení sa podľa okolností a závisí od ľudí, s ktorými sú v kontakte. Violy majú skvelé šance na úspech. Mali by sa držať svojich rozhodnutí a opierať sa o spoľahlivých priateľov. Ich citlivým miestom sú pľúca. Stravou by si mali dopĺňať hlavne vitamíny A a E.

Violy ovplyvňuje planéta Venuša. Ich šťastné farby sú zelená, biela, modrá. Ochranné rastliny myší chvost, fialka, prvosienka, ochranné kamene achát a opál.
