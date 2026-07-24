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Piatok 24. júl 2026Meniny má Vladimír
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Vladimír je pohotový

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Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk

Povahovo sa vyznačujú tým, že potrebujú konať. Neslobodno ich však do niečoho tlačiť.

Autor TASR
Bratislava 24. júla (TASR) - Mužské meno Vladimír má slovanský pôvod a jeho význam je "vládni svetu", "veľký vládca". Nositeľov tohto na Slovensku bežne zaužívaného mena oslovujeme Vladko, Vlado a meniny oslavujú 24. júla.

Povahovo sa vyznačujú tým, že potrebujú konať. Neslobodno ich však do niečoho tlačiť.

Sú oddaní a pohotoví. V citovom živote sú Vladimírovia emotívni a obdarení veľkým šarmom. Potrebujú mať pocit, že sú milovaní a chápaní. Radi pomáhajú iným.

Sú vitálni, ich zdravie však priveľmi podlieha psychike. Rýchlo sa unavia a majú sklon k preťaženosti. Ovplyvňuje ich planéta Jupiter.

Ich šťastné farby sú modrá, biela a zelená. Ochranné rastliny žihľava, skalnica a šalvia, kamene ametyst a smaragd.
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