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Vladimír je pohotový
Povahovo sa vyznačujú tým, že potrebujú konať. Neslobodno ich však do niečoho tlačiť.
Autor TASR
Bratislava 24. júla (TASR) - Mužské meno Vladimír má slovanský pôvod a jeho význam je "vládni svetu", "veľký vládca". Nositeľov tohto na Slovensku bežne zaužívaného mena oslovujeme Vladko, Vlado a meniny oslavujú 24. júla.
Povahovo sa vyznačujú tým, že potrebujú konať. Neslobodno ich však do niečoho tlačiť.
Sú oddaní a pohotoví. V citovom živote sú Vladimírovia emotívni a obdarení veľkým šarmom. Potrebujú mať pocit, že sú milovaní a chápaní. Radi pomáhajú iným.
Sú vitálni, ich zdravie však priveľmi podlieha psychike. Rýchlo sa unavia a majú sklon k preťaženosti. Ovplyvňuje ich planéta Jupiter.
Ich šťastné farby sú modrá, biela a zelená. Ochranné rastliny žihľava, skalnica a šalvia, kamene ametyst a smaragd.
Povahovo sa vyznačujú tým, že potrebujú konať. Neslobodno ich však do niečoho tlačiť.
Sú oddaní a pohotoví. V citovom živote sú Vladimírovia emotívni a obdarení veľkým šarmom. Potrebujú mať pocit, že sú milovaní a chápaní. Radi pomáhajú iným.
Sú vitálni, ich zdravie však priveľmi podlieha psychike. Rýchlo sa unavia a majú sklon k preťaženosti. Ovplyvňuje ich planéta Jupiter.
Ich šťastné farby sú modrá, biela a zelená. Ochranné rastliny žihľava, skalnica a šalvia, kamene ametyst a smaragd.