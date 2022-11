Vladimír Puchala, básnik, textár a publicista, má 55 rokov

Na snímke znovuzvolený generálny riaditeľ Tlačovej agentúry Slovenskej republiky (TASR) Vladimír Puchala prijíma gratulácie od predsedu správnej rady TASR Jozefa Bednára. V Bratislave, 24. augusta 2022. Foto: TASR Michal Svítok

Krompachy/Bratislava 25. novembra (TASR) - Prvé básne publikoval Vladimír Puchala na prelome 80. a 90. rokov minulého storočia. Knižne debutoval v roku 1994 básnickou zbierkou Anjeli na špičke ihly. Známy je tiež ako autor piesňových textov, napríklad ku skladbe Hej sokoly skupiny Kandráčovci, ktorá sa stala titulnou piesňou filmu Čiara (2017). Básnik, textár, autor kníh pre deti, ale aj prozaik či publicista bude mať v sobotu 26. novembra 55 rokov.Vladimír Puchala sa narodil 26. novembra 1967 v Krompachoch. V rokoch 1982 - 1986 študoval na gymnáziu v rodnom meste. Štúdium slovenčiny a angličtiny absolvoval v rokoch 1989 - 1994 na Filozofickej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Prešove. Vzdelanie si rozšíril aj počas študijného pobytu na University of East Anglia v Norwichi a mediálny program absolvoval aj na University of Tennessee v Spojených štátoch amerických (USA).V rokoch 1994 - 1996 bol interným ašpirantom na Katedre slovenského jazyka a literatúry Filozofickej fakulty UPJŠ v Prešove. Od roku 1996 pôsobil ako odborný asistent na Katedre slovenského jazyka a literatúry Fakulty humanitných a prírodných vied Prešovskej univerzity.Po ročnom pôsobení na redaktorskom poste v Literárnom týždenníku sa v roku 1998 stal riaditeľom regionálneho štúdia Slovenského rozhlasu v Košiciach a od roku 2003 programovým riaditeľom a štatutárom Slovenského rozhlasu v Bratislave. Pracoval tiež ako vedúci komunikácie v Slovenskej elektrizačnej prenosovej sústave, a. s.Do Tlačovej agentúry Slovenskej republiky (TASR) prišiel v roku 2007, kde takmer desať rokov zastával post riaditeľa stratégie a bol aj zástupcom generálneho riaditeľa TASR. Pôsobil tiež ako predseda predstavenstva Teraz Media, a. s. Generálnym riaditeľom TASR sa stal 5. septembra 2017 a tento post zastáva aj v súčasnosti.Cenu Ivana Kraska za najlepší debut dostal Vladimíra Puchala za svoju prvú zbierku básní Anjeli na špičke ihly (1994). S kladným prijatím kritiky, sa stretli aj nasledujúce zbierky Voľné ticho (1996) a Ihly v kope sena (2000). Detskému čitateľovi venoval knihu básničiek s názvom Pár kvapiek príbehu (2011).Jeho poézia sa ocitla v renomovanom americkom literárnom časopise Prairie Schooner a výber z jeho tvorby vyšiel v angličtine aj v antológii Not Waiting for Miracles. Jeho meno figuruje v Antológii súčasnej slovenskej literatúry a tiež v Antológii súčasnej slovenskej poézie 5x5.Vladimír Puchala je autorom 300-dielneho rozhlasového seriálu Regina. Spolu s hudobníkom Mariánom Čekovským sa podieľal na detskom rozhlasovom muzikáli. Je tiež autorom scenárov televíznych dokumentov, literárnych a umeleckých rozhlasových pásiem, reportáží, esejí či literárnokritických textov.