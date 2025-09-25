< sekcia Magazín
Vladislavovia sú nezávislí a svojhlaví
Vladislavovia sú nezávislí a svojhlaví. Títo muži majú v sebe pozoruhodnú vytrvalosť.
Autor TASR
Bratislava 25. septembra (TASR) - Mužské meno Vladislav má slovanský pôvod a v preklade znamená "sláviaci vládu." Nositeľov tohto v minulosti zaužívaného mena oslovujeme Vlado, Vladko, Slavko a meniny majú 25. septembra.
Vladislavovia sú nezávislí a svojhlaví. Títo muži majú v sebe pozoruhodnú vytrvalosť. Potrebujú mať okolo seba veľa ľudí. Sú úžasní rozprávači, každú udalosť podfarbia svojou fantáziou.
Ako malí chlapci sa len málo pridŕžajú skutočnosti, takmer nerozoznávajú realitu od vybájeného sveta. Keď podrastú, je ich citový život dosť komplikovaný. Nikdy presne nevedia, či svoju lásku prežívajú, alebo si ju vysnívali. Často potláčajú svoje city, no aj napriek tomu sa veľmi páčia ženám.
Sú veľmi životaschopní. Hoci bývajú nervózni, majú v sebe neobyčajnú odolnosť. Môžu však zaznamenať zdravotné problémy s kosťami a so zrakom. Do jedálneho lístka by si mali zaradiť najmä surovú zeleninu, ryby, cesnak a sóju.
Ovplyvňuje ich planéta Mars. Ich šťastné farby sú červená a fialová. Ochranné rastliny púpava a chmeľ, ochranné kamene diamant a jaspis.
