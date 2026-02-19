Vlasta je priama

< sekcia Magazín
Bratislava 19. februára (TASR) - Ženské meno Vlasta má slovanský pôvod a znamená "vlasť". Nositeľky tohto skôr na území Čiech a Moravy bežne zaužívaného mena oslovujeme aj Vlastička, Vlasti. Meniny oslavujú 19. februára.
Vlasty sa raz-dva rozkohútia, veď nenadarmo je kohút ich zvierací totem. Tieto ženy sú priame a výstredné. Okrem týchto aspektov v ich povahe nachádzame aj mimoriadnu príťažlivosť. Ich rýchle a nepremyslené reakcie vyvažuje solidarita a láska k blízkym. Vlasty lákajú hlavne povolania súvisiace s módou či kozmetikou.
Prospejú im pravidelné prechádzky v prírode.
Ich šťastné farby sú zelená a žltá. Ochranné rastliny myší chvost a petúnia, ochranné kamene achát, zafír a koral.
