Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Štvrtok 19. február 2026Meniny má Vlasta
< sekcia Magazín

Vlasta je priama

.
Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk

Prospejú im pravidelné prechádzky v prírode.

Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava 19. februára (TASR) - Ženské meno Vlasta má slovanský pôvod a znamená "vlasť". Nositeľky tohto skôr na území Čiech a Moravy bežne zaužívaného mena oslovujeme aj Vlastička, Vlasti. Meniny oslavujú 19. februára.

Vlasty sa raz-dva rozkohútia, veď nenadarmo je kohút ich zvierací totem. Tieto ženy sú priame a výstredné. Okrem týchto aspektov v ich povahe nachádzame aj mimoriadnu príťažlivosť. Ich rýchle a nepremyslené reakcie vyvažuje solidarita a láska k blízkym. Vlasty lákajú hlavne povolania súvisiace s módou či kozmetikou.

Prospejú im pravidelné prechádzky v prírode.

Ich šťastné farby sú zelená a žltá. Ochranné rastliny myší chvost a petúnia, ochranné kamene achát, zafír a koral.
.

Neprehliadnite

VEĽKÝ OLYMPIJSKÝ PREHĽAD: Streda 18. februára

FANTÁZIA: Slovenskí hokejisti postúpili do semifinále ZOH v Miláne

ONLINE ZOH 2026: Štvrťfinálový zápas SR: Slovensko - Nemecko

VIDEO: STREĽBA NA HOKEJOVOM ZÁPASE: Zahynuli najmenej traja ľudia