V noci na pondelok vyhlásia držiteľov hudobných cien Grammy
Po viac než dvoch desaťročiach získala dve nominácie anglická skupina The Cure, ktorá bude jedným z headlinerov na letnom hudobnom festivale Pohoda v Trenčíne.
Autor TASR
Los Angeles 30. januára (TASR) - V noci na pondelok sa v Los Angeles uskutoční 68. ročník udeľovania hudobných ocenení Grammy. Najviac nominácií majú Kendrick Lamar (deväť) a Lady Gaga (sedem). Nasleduje trojica umelcov so šiestimi nomináciami: Bad Bunny, Sabrina Carpenter a Leon Thomas.
Po viac než dvoch desaťročiach získala dve nominácie anglická skupina The Cure, ktorá bude jedným z headlinerov na letnom hudobnom festivale Pohoda v Trenčíne. Formácia s charizmatickým lídrom Robertom Smithom môže získať ocenenia za najlepší alternatívny hudobný výkon (pieseň Alone) a najlepší alternatívny hudobný album (Songs of a Lost World).
V kategórii najlepší nový umelec dostali popri zástupcoch z USA nominácie aj dve britské hviezdy: Lola Young a Olivia Dean.
Tento rok pribudli dve nové kategórie: najlepší tradičný country album a najlepší obal albumu. O víťazoch v celkovo 95 kategóriách rozhodne takmer 15.000 hlasujúcich členov organizácie The Recording Academy.
Nominované mohli byť hudobné nahrávky, ktoré komerčne vydali v Spojených štátoch od 31. augusta 2024 do 30. augusta 2025. Preto v tomto ročníku nápadne chýba Taylor Swift, ktorej album The Life of a Showgirl vyšiel v októbri.
Odovzdávanie cien sa bude konať v multifunkčnej hale Crypto.com Arena. Moderátorom galavečera bude po šiesty raz komik Trevor Noah (41) z Juhoafrickej republiky.
Cena Grammy má podobu zlatého gramofóniku na čiernej podkladovej doske a udeľuje sa od roku 1959. Patrí k najvýznamnejším hudobným oceneniam na svete a považuje sa za ekvivalent filmových Oscarov.
TASR prináša prehľad nominácií vo vybraných kľúčových súťažných kategóriách, ktorých je aktuálne 95.
PIESEŇ ROKA:
Abracadabra (Lady Gaga)
Anxiety (Doechii)
APT (Rosé a Bruno Mars)
DTMF (Bad Bunny)
Golden (Huntrix)
Luther (Kendrick Lamar a SZA)
Manchild (Sabrina Carpenter)
Wildflower (Billie Eilish)
NAHRÁVKA ROKA:
DTMF (Bad Bunny)
Manchild (Sabrina Carpenter)
Anxiety (Doechii)
Wildflower (Billie Eilish)
Abracadabra (Lady Gaga)
Luther (Kendrick Lamar a SZA)
The Subway (Chappell Roan)
APT (Rosé a Bruno Mars)
ALBUM ROKA:
Debí Tirar Más Fotos (Bad Bunny)
Swag (Justin Bieber)
Man's Best Friend (Sabrina Carpenter)
Let God Sort Em Out (Clipse)
Mayhem (Lady Gaga)
GNX (Kendrick Lamar)
Mutt (Leon Thomas)
Chromakopia (Tyler, the Creator)
POPOVÝ VOKÁLNY ALBUM:
Swag (Justin Bieber)
Man's Best Friend (Sabrina Carpenter)
Something Beautiful (Miley Cyrus)
Mayhem (Lady Gaga)
I've Tried Everything but Therapy (Part 2) (Teddy Swims)
ROCKOVÝ ALBUM:
Private Music (Deftones)
I quit (Haim)
From Zero (Linkin Park)
Never Enough (Turnstile)
Idols (Yungblud)
ALTERNATÍVNY ALBUM:
Sable, Fable (Bon Iver)
Songs of a Lost World (The Cure)
Don't Tap the Glass (Tyler, the Creator)
Moisturizer (Wet Leg)
Ego Death at a Bachelorette Party (Hayley Williams)
ALTERNATÍVNY HUDOBNÝ VÝKON:
Everything Is Peaceful Love (Bon Iver)
Alone (The Cure)
Seein' Stars (Turnstile)
Mangetout (Wet Leg)
Parachute (Hayley Williams)
R&B ALBUM:
Beloved (Giveon)
Why Not More? (Coco Jones)
The Crown (Ledisi)
Escape Room (Teyana Taylor)
Mutt (Leon Thomas)
LATINO-POPOVÝ ALBUM:
Cosa Nuestra (Rauw Alejandro)
Bogotá (Andrés Cepeda)
Tropicoqueta (Karol G)
Cancionera (Natalia Lafourcade)
Y Ahora Qué (Alejandro Sanz)
OBAL ALBUMU:
Chromakopia (Tyler, the Creator)
The Crux (Djo)
Debí Tirar Más Fotos (Bad Bunny)
Glory (Perfume Genius)
Moisturizer (Wet Leg)
