Vo Fusakliach sme začali ponožkami

Bratislava 13. októbra (OTS) - Fusakle fungujú na slovenskom trhu už šesť rokov. Začali sme ponožkami, dnes už máme k dispozícii široký sortiment, vďaka ktorému sa oblečiete od hlavy až po päty. Cesta to nebola vždy úplne jednoduchá, ale s naším úsilím a vašou podporou sa nám darí vyrábať kvalitné oblečenie a doplnky ako na Slovensku, tak aj v Čechách.odlíšiť sa od iných, no zároveň rozveseliť ľudí prostredníctvom pestrých ponožiek vyrobených s láskou. Lokálna výroba so sebou prináša množstvo benefitov, na ktoré sme vo Fusakle značne hrdí. Jeden z najdôležitejších je ten, že výrobou našich produktov podporujeme lokálnu ekonomiku, keďže vyrábame, predávame a zamestnávame u nás doma, na Slovensku a v Čechách. V rámci lokálnej výroby spolupracujeme prevažne s malými rodinnými firmami. Mnoho z týchto podnikov takmer muselo svoje remeslo “zavesiť na klinec”, avšak vďaka spolupráci s nami opäť „nakopli svoje mašiny“ a dokázali udržať a rozšíriť pracovné miesta. Spoločne takto pletieme a šijeme produkty, ktoré ľudia nielen na Slovensku nosia hrdo a s láskou. Dôsledne dbáme na kvalitu všetkých výrobkov. Naše portfólio sa však stále rozrastá. Neostali sme len pri ponožkách, postupne na trh prichádzame s novými produktami podľa požiadaviek našich zákazníkov a partnerov. Dostali sme množstvo tipov a podnetov na nové produkty, ich funkčnosť, motívy či rôzne iné vylepšenia. Mnohé novinky si však vyžiadala situácia, ktorá momentálne panuje vo svete. S príchodom pandémie prišiel prirodzený dopyt po rúškach či respirátoroch, a preto sme ich okamžite zaradili do našej ponuky v originálnych dizajnoch a farbách. Stali sa tak nutnou, ako i obľúbenou súčasťou vašich outfitov. Predovšetkým však slúžia na ochranu a my sme hrdí, že vám ich môžeme ponúknuť spolu s medzinárodne uznávanou a certifikovanou technológiou Sanitized. Naše rúška obsahujú ióny striebra či FFP2 membránu a vyrábame ich na Slovensku aj v Čechách.Snažíme sa šetriť planétu a životné prostredie tým, že zanechávame nižšiu uhlíkovú stopu, keďže naše produkty necestujú tisíce kilometrov. Na výrobu v maximálne možnej miere využívame recyklované a certifikované materiály. Zároveň vyrábame v obmedzených množstvách, aby sme minimalizovali textilný odpad. Fusakle nájdete v showroomoch a stánkoch v rámci Slovenska a Česka alebo na eshope www.fusakle.sk . Časť produkcie predstavuje aj zákazková výroba. Stovkám firiem sme vyrobili ponožky,rúška, či šatky s dizajnom na mieru. Sme radi, že si dnes firmy dávajú záležať na kvalitných darčekoch s ohľadom na lokálnosť a originalitu, vďaka čomu máme príležitosť byť bližšie k vám.tiež rôzne neziskové organizácie ako napríklad Liga proti rakovine, Úsmev ako dar či Svetielko nádeje. Spolupracujeme s mládežou, so slovenskými začínajúcimi aj etablovanými dizajnérmi. Našími špeciálnymi kolekciami si ctíme lokálnu históriu, prírodu a tradície (napríklad kolekcia 100 rokov od vzniku ČSR, 30 rokov Nežnej revolúcie, Tatry, ľudové motívy a mnoho ďalších iných kolekcií…)., pretože vďaka kupovaniu výrobkov z domácej produkcie pomáhame udržať pracovné miesta, prispievame k rýchlejšiemu zotaveniu ekonomiky, šetríme životné prostredie znižovaním uhlíkovej stopy. Ďakujeme vám za vašu podporu, vaše podnety, šírenie osvety, pretože aj vy ste Fusakle . Len vďaka vám môžeme robiť to, čo nás baví a prinášať vám radosť do života a do vašich šatníkov. Čaká nás ešte veľa práce a výziev, preto sme vďační, že nám aj vy pomáhate šíriť radosť a úsmev na tvári.