Vo veku 65 rokov zomrel Shane MacGowan, spevák skupiny The Pogues

Londýn 30. novembra (TASR) - Vo veku 65 rokov zomrel vo štvrtok spevák a skladateľ Shane MacGowan, frontman írsko-anglickej rockovej skupiny The Pogues.



Umelec skonal po zhoršení svojho zdravotného stavu a nedávnej hospitalizácii po tom, ako mu diagnostikovali encefalitídu (zápal mozgu). TASR správu prevzala zo stanice BBC News.



MacGowan, medzi ktorého hity patria "Fairytale of New York" (1987) alebo "A Pair of Brown Eyes" (1985), sa už dlhšie necítil dobre. Jeho hovorca potvrdil, že zomrel pokojne skoro ráno v Dubline so svojou manželkou a sestrou po svojom boku".



MacGowan sa narodil v anglickom grófstve Kent, bol synom írskych prisťahovalcov. Od roku 1982 až do rozpadu skupiny The Pogues v roku 2014 bol jej lídrom. S danou formáciou vydal sedem štúdiových albumov a päť koncertných albumov. MacGowan o svojej diagnóze encefalitídy informoval koncom minulého roka.



Podľa britskej Národnej zdravotnej služby (NHS) ide o nezvyčajné, ale vážne ochorenie. Od roku 2015 MacGowan tiež používal invalidný vozík po tom, ako sa zranil pri páde.



V roku 2018 mu v dublinskej National Concert Hall udelili cenu za celoživotné dielo. O jeho živote vznikol i dokumentárny film "Crock of Gold: A Few Rounds with Shane MacGowan" (2020).



Írsky prezident Michael Higgins označil MacGowana za jedného z "najväčších hudobných textárov".



"Tak ako mnohí na celom svete, aj ja som sa dnes s veľkým zármutkom dozvedel o smrti Shanea MacGowana. Jeho slová spájajú Írov na celom svete s ich kultúrou a históriou, a zahŕňajú mnoho ľudských emócií tým najpoetickejším spôsobom," povedal.