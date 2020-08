Vo veku 87 rokov zomrel klasický gitarista Julian Bream

Londýn 14. augusta (TASR) - Vo veku 87 rokov zomrel v piatok britský hráč na klasickú gitaru a lutnu Julian Bream. Informovala o tom stanica BBC, ktorá spresnila, že hudobník skonal vo svojom dome v anglickom grófstve Wiltshire.



Tento virtuóz na vrchole kariéry koncertoval po celom svete a bol preslávený vďaka nahrávkam nových kompozícií, ako aj vďaka svojim hudobným lekciám. V rokoch 1960-1985 získal štyri ceny Grammy a 20 nominácií.



Bream bol označovaný za "zázračné dieťa" a po tom, ako predstavil svoje prvé recitály, ho kritici začali zaraďovať medzi najpozoruhodnejších umelcov povojnovej éry, uviedlo londýnske konzervatórium Royal Academy of Music.



Po štúdiu hry na klavíri a kompozície na Royal College of Music sa Bream stal jedným z najplodnejších a komerčne najúspešnejších nahrávajúcich umelcov v oblasti klasickej hudby.



Bol držiteľom dvoch vyznamenaní Radu britského impéria - OBE (1964) a CBE (1985). V jeho repertoári sa nachádzali nové diela od skladateľov ako Benjamin Britten, William Walton či Michael Tippett. Prestížna koncertná sieň Wigmore Hall v Londýne označila Breama po oznámení jeho úmrtia za "jedného z najväčších gitaristov všetkých čias".



Jeho vášeň pre lutnu z alžbetínskeho obdobia vyústila do sólových recitálov, ako aj programov poézie a hudby, ktoré realizoval s herečkou Peggy Ashcroftovou. V 60. rokoch založil hudobný súbor Julian Bream Consort, ktorý sa špecializoval na dobové historické nástroje.