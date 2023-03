Hudobný svet smúti: Zomrel jazzový inovátor Wayne Shorter

New York 2. marca (TASR) - Vo veku 89 rokov zomrel vo štvrtok americký jazzový saxofonista Wayne Shorter. TASR správu prevzala z tlačovej agentúry AFP.



Shorter bol považovaný za jedného z najväčších hráčov na sopránový aj tenorový saxofón. Vystupoval s Milesom Davisom a tiež so svojou skupinou Weather Report.



Trubkár a skladateľ Wynton Marsalis po oznámení smutnej správy označil Shortera za "giganta saxofónu bez ohľadu na register" a "jazzového posla". Bol jedným z posledných žijúcich hudobných velikánov, ktorí sa presadili v čase najväčšieho rozkvetu jazzu v 50. rokoch 20. storočia.



Rodák z Newarku v americkom štáte New Jersey v roku 1956 absolvoval štúdium hudby na Newyorskej univerzite (NYU), následne dva roky strávil v armáde, kde hral s jazzovým klaviristom Horaceom Silverom.



V roku 1964 Shorter odišiel zo skupiny The Jazz Messengers bubeníka Arta Blakeyho, s ktorou získal medzinárodnú slávu, štyri roky s ňou koncertoval a stal sa jej hudobným vedúcim. Potom sa pridal k Milesovi Davisovi.







Práve s jeho skupinou začal Shorter "napínať svoje skladateľské svaly" a v rámci tradičných pravidiel jazzu rozvíjal svojho novátorského ducha.



Táto spolupráca priniesla niekoľko z najznámejších jazzových skladieb 20. storočia vrátane piesní "E.S.P.", "Nefertiti" a "Footprints", uvádza AFP.



V roku 1970 Shorter spoluzaložil skupinu Weather Report, kde zohral vedúcu úlohu pri rozvoji jazzovej fúzie, ktorá spája harmónie a improvizáciu jazzu s rozvíjajúcimi sa formami rocku, funku a rhythm and blues.



Shorter počas bohatej hudobnej kariéry spolupracoval aj s Joni Mitchellovou, Carlosom Santanom, Herbiem Hancockom, Freddiem Hubbardom, Leem Morganom či skupinou Steely Dan.