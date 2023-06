Vo veku 89 rokov zomrel laureát Pulitzerovej ceny Cormac McCarthy

New York 14. júna (TASR) - Vo veku 89 rokov v utorok zomrel americký spisovateľ a laureát Pulitzerovej ceny Cormac McCarthy, ktorý sa preslávil dielami Cesta či Táto krajina nie je pre starých. Informovalo o tom vydavateľstvo Penguin Random House. TASR správu prevzala z agentúry AFP a spravodajskej stanice BBC.



Spisovateľ zomrel prirodzenou smrťou vo svojom dome v meste Santa Fe v americkom štáte Nové Mexiko.



McCarthy, jeden z najvýznamnejších predstaviteľov súčasnej americkej literatúry, bol známy najmä svojimi postapokalyptickými príbehmi z amerického divokého západu. Jeho kniha Táto krajina nie je pre starých sa dočkala filmovej adaptácie, ktorá neskôr získala štyroch oscarov. Za román Cesta získal v roku 2007 Pulitzerovu cenu.



Cormac McCarthy sa narodil v roku 1933 na Rhode Islande, no neskôr sa aj s rodinou presťahoval do štátu Tennessee. Rozhodol sa neukončiť vysokoškolské štúdium a namiesto toho sa začal naplno venovať písaniu. Svoj prvý román Strážca sadu (Orchard Keeper) napísal v roku 1965. Vo svojich ďalších dielach ako napríklad Vonkajšia temnota (Outer Dark) či Božie dieťa (Child of God) rozoberal témy incestu, vraždenia či nekrofílie.



Smútok nad úmrtím McCarthyho vyjadrilo viacero známych osobností vrátane spisovateľa hororov Stephena Kinga, ktorý ho označil za "pravdepodobne najvýznamnejšieho románopisca súčasnosti".