Vojtech je prívetivý

Foto: teraz.sk

Vojtechovia, ktorí majú meniny 23. apríla, sú prívetiví, rozumní a taktní ľudia. Ako chobotnica, ich totemové zviera, aj oni sú neustále v strehu.

Bratislava 23. apríla (TASR) - Mužské meno Vojtech má slovanský pôvod a znamená "tešiteľ vojska". Nositeľov tohto na Slovensku menej častého mena oslovujeme aj Vojto, Vojtko.

Vojtechovia, ktorí majú meniny 23. apríla, sú prívetiví, rozumní a taktní ľudia. Ako chobotnica, ich totemové zviera, aj oni sú neustále v strehu. Vo svojej profesii sú svedomití, výkonní a tvoriví. Radi sa angažujú vo verejnom alebo politickom živote.

Zdravie Vojtechov je pevné. Menšie problémy môžu mať však so žalúdkom. Ovplyvňuje ich planéta Saturn.

Ich šťastné farby sú čierna a zelená. Ochranná rastlina kostihoj, ochranné kamene achát, zafír a opál.
