Vojtech je prívetivý
Vojtechovia, ktorí majú meniny 23. apríla, sú prívetiví, rozumní a taktní ľudia. Ako chobotnica, ich totemové zviera, aj oni sú neustále v strehu.
Bratislava 23. apríla (TASR) - Mužské meno Vojtech má slovanský pôvod a znamená "tešiteľ vojska". Nositeľov tohto na Slovensku menej častého mena oslovujeme aj Vojto, Vojtko.
Vojtechovia, ktorí majú meniny 23. apríla, sú prívetiví, rozumní a taktní ľudia. Ako chobotnica, ich totemové zviera, aj oni sú neustále v strehu. Vo svojej profesii sú svedomití, výkonní a tvoriví. Radi sa angažujú vo verejnom alebo politickom živote.
Zdravie Vojtechov je pevné. Menšie problémy môžu mať však so žalúdkom. Ovplyvňuje ich planéta Saturn.
Ich šťastné farby sú čierna a zelená. Ochranná rastlina kostihoj, ochranné kamene achát, zafír a opál.
