Vratislav má ľudomilné sklony

Bratislava 18. júna (TASR) - Mužské meno Vratislav má slovanský pôvod a význam mena je "oslavujúci návrat", alebo "ten, ktorý vráti slávu". Nositeľov tohto nevšedného mena oslovujeme Vratko, Vraťo.



Vratislavovia, ktorí oslavujú meniny 18. júna, majú dve tváre. V spoločnosti predstavujú typ cynika, ktorý si nedá do ničoho rozprávať a pevne ovláda situáciu. Vo vnútri sú to však citliví ľudia so zmyslom pre krásu a estetiku.



Dokážu obetovať svoj život na naplnenie veľkých snov a ideálov. Majú ľudomilné sklony, vedia pomôcť človeku v núdzi. Páči sa im, ak na nich niekto čaká a má ich rád. Na druhej strane sa im nepáči, ak ich partner začne obmedzovať v ich činnostiach. Mali by odvážne presadzovať svoje nápady a naučiť sa odpúšťať.



Mávajú slabšie oči. V jedálnom lístku by mali obmedziť najmä masť, maslo, vajíčka a cukor. Ovplyvňuje ich planéta Mars.



Ich šťastné farby sú červená a fialová. Ochranné rastliny púpava, chmeľ a horčica, ochranné kamene diamant a chalcedón.