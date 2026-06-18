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Vo Zvolene vystúpi legendárna škótska skupina Nazareth
Pod Pustým hradom si podujatím pripomenú 500. výročie bitky pri Moháči, po ktorej sa Zvolen premenil na ochrannú baštu banských miest proti postupujúcim osmanským vojskám.
Autor TASR
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Zvolen 18. júna (TASR) - S hlavným motívom „odkaz hradieb“ sa vo štvrtok vo Zvolene začínajú mestské slávnosti, ktoré ponúknu koncerty hudobných skupín, sprievodné podujatia o histórii i diskotéku pod holým nebom. Vrcholom Dní mesta Zvolen 2026, ktoré potrvajú do soboty 20. júna, je štvrtkový koncert škótskej skupiny Nazareth na Námestí SNP. TASR o tom informoval Martin Svatuška z tlačového oddelenia mesta.
Dodal, že pod Pustým hradom si podujatím pripomenú 500. výročie bitky pri Moháči, po ktorej sa Zvolen premenil na ochrannú baštu banských miest proti postupujúcim osmanským vojskám. Na hlavnom pódiu sa okrem škótskej kapely predstavia aj ďalší hudobníci zo Slovenska. Na ňom si pripomenú aj 100. výročie zvolenskej strednej zdravotníckej školy. Pri tejto príležitosti predstavia prvú knižnú publikáciu o jej histórii. Odhalením pamätnej dlaždice na chodníku slávy pred divadlom mestské zastupiteľstvo zasa vyjadrí úctu športovcovi Jánovi Hazuchovi.
Mesto pripomína, že v rámci podujatia sa spojili so Zvolenským zámkom, Lesníckym a drevárskym múzeom a Krajskou knižnicou Ľudovíta Štúra. V historických priestoroch zámku uvidia ľudia viac ako 200 zriedkavo vystavovaných exponátov, a to od dobových zbraní a umeleckých remesiel až po repliku uhorskej kráľovskej koruny. Súčasťou bude veľké dobýjanie hradieb ako rekonštrukcia historických udalostí či remeselný jarmok.
Domanov park pri bašte ožije vďaka Lesníckemu a drevárskemu múzeu programom. Lukostrelci predvedú historické zbrane a odevy. Návštevníci si môžu vyskúšať lukostreľbu či dobové kostýmy. Program doplní prezentácia historických zbraní z depozitára múzea.
Krajská knižnica Ľudovíta Štúra ponúkne rytierske príbehy plné hier a dobrodružstiev vo svojej letnej čitárni, ale aj priamo na námestí. Informácie o programe podujatia, ale aj možnostiach parkovania či dopravných obmedzeniach sa záujemcovia dozvedia na webstránke Dní mesta Zvolen.
Svatuška doplnil, že podujatie si vyžiada aj viaceré bezpečnostné opatrenia a dopravné obmedzenia. Súvisí to najmä s koncertom škótskej hudobnej skupiny, na ktorom očakávajú organizátori vysokú návštevnosť. Pre bezpečnosť sú od štvrtka od 6.00 h do soboty do 24.00 h uzatvorené viaceré miestne komunikácie. Organizátori odporúčajú, aby ľudia pri návšteve akcie prednostne využili verejnú dopravu. Pre návštevníkov, ktorí sa do Zvolena dopravia autom, pripravili záchytné parkovacie plochy.
Pre vysokú návštevnosť a bezpečnosť posilnili aj kamerový systém. Svatuška dodal, že na dodržiavanie verejného poriadku budú dohliadať mestskí i štátni policajti a súkromná bezpečnostná služba.
Dodal, že pod Pustým hradom si podujatím pripomenú 500. výročie bitky pri Moháči, po ktorej sa Zvolen premenil na ochrannú baštu banských miest proti postupujúcim osmanským vojskám. Na hlavnom pódiu sa okrem škótskej kapely predstavia aj ďalší hudobníci zo Slovenska. Na ňom si pripomenú aj 100. výročie zvolenskej strednej zdravotníckej školy. Pri tejto príležitosti predstavia prvú knižnú publikáciu o jej histórii. Odhalením pamätnej dlaždice na chodníku slávy pred divadlom mestské zastupiteľstvo zasa vyjadrí úctu športovcovi Jánovi Hazuchovi.
Mesto pripomína, že v rámci podujatia sa spojili so Zvolenským zámkom, Lesníckym a drevárskym múzeom a Krajskou knižnicou Ľudovíta Štúra. V historických priestoroch zámku uvidia ľudia viac ako 200 zriedkavo vystavovaných exponátov, a to od dobových zbraní a umeleckých remesiel až po repliku uhorskej kráľovskej koruny. Súčasťou bude veľké dobýjanie hradieb ako rekonštrukcia historických udalostí či remeselný jarmok.
Domanov park pri bašte ožije vďaka Lesníckemu a drevárskemu múzeu programom. Lukostrelci predvedú historické zbrane a odevy. Návštevníci si môžu vyskúšať lukostreľbu či dobové kostýmy. Program doplní prezentácia historických zbraní z depozitára múzea.
Krajská knižnica Ľudovíta Štúra ponúkne rytierske príbehy plné hier a dobrodružstiev vo svojej letnej čitárni, ale aj priamo na námestí. Informácie o programe podujatia, ale aj možnostiach parkovania či dopravných obmedzeniach sa záujemcovia dozvedia na webstránke Dní mesta Zvolen.
Svatuška doplnil, že podujatie si vyžiada aj viaceré bezpečnostné opatrenia a dopravné obmedzenia. Súvisí to najmä s koncertom škótskej hudobnej skupiny, na ktorom očakávajú organizátori vysokú návštevnosť. Pre bezpečnosť sú od štvrtka od 6.00 h do soboty do 24.00 h uzatvorené viaceré miestne komunikácie. Organizátori odporúčajú, aby ľudia pri návšteve akcie prednostne využili verejnú dopravu. Pre návštevníkov, ktorí sa do Zvolena dopravia autom, pripravili záchytné parkovacie plochy.
Pre vysokú návštevnosť a bezpečnosť posilnili aj kamerový systém. Svatuška dodal, že na dodržiavanie verejného poriadku budú dohliadať mestskí i štátni policajti a súkromná bezpečnostná služba.