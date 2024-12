Všetko, čo potrebujete vedieť o chladničkách

Bratislava 27. decembra (OTS) - Ako si však vybrať ideálny model do kuchyne, kam chladničku umiestniť a ako sa o ňu starať, aby vám slúžila roky bez problémov?Pri výbere chladničky je potrebné zvážiť rôzne faktory – preferovaný dizajn a veľkosť, hlučnosť či dostupné technológie. Dôležitá je najmä veľkosť kuchyne, respektíve priestor, kde bude chladnička a mraznička stáť.Ak je vaša kuchyňa menšia, je vhodné siahnuť po kombinovanom spotrebiči, ktorý disponuje chladničkou a mrazničkou. V kuchyni budete šetriť priestor, ktorý by inak zabrala samostatná mraznička, a tiež budete mať po ruke mrazené potraviny pre rýchlu spotrebu. Do týchto priestorov je vhodná napríklad kombinovaná vstavaná chladnička v nadštandardnej šírke 70 cm značky Whirlpool, ktorá so svojimi 10 cm navyše zabezpečí úložný priestor aj pre väčšiu rodinu. Veľké priestory však ponúkajú aj možnosť využiť väčšie chladničky, ktoré má značka Whirlpool k dispozícii, ale aj štvordverové chladničky, ktoré majú tzv. konvertibilný priestor, čiže je možné časť spotrebiča flexibilne upravovať a vytvárať z neho chladiace alebo mraziace časti.Činnosť chladničky a mrazničky ovplyvňuje vonkajšia teplota, preto sa treba riadiť klimatickou triedou, ktorá je uvedená pri každom spotrebiči a dodržiavať rady výrobcu. Spotrebiče neukladáme k zdroju tepla, ako sú radiátory či okná s celodenným slnkom. Nedávame ich ani do veľmi studených priestorov, napríklad na balkón. Voľne stojaca chladnička potrebuje odvetrávanie, preto by sme ju nemali vtesnávať do malého priestoru. Odporúča sa nechať 5 cm medzery po bokoch a zadnej stene chladničky. Pri vstavaných chladničkách treba zachovať vetracie otvory v skrini.Aj potraviny môžu mať vplyv na výkon spotrebiča. Do chladničky nevkladáme horúce, práve uvarené alebo upečené potraviny, pretože vysoká teplota môže ovplyvniť činnosť chladničky a toto riešenie nie je ideálne ani pre ostatné potraviny. Do chladničky aj mrazničky by sme mali ukladať potraviny zabalené alebo uložené v plastových obaloch či krabičkách. „Do mrazničky ukladáme vychladené čerstvé potraviny do samostatnej poličky/zásuvky tak, aby neboli v kontakte s už zmrazenými potravinami,“ odporúča za značku Whirlpool produktová školiteľka Darina Papáčová. Vyššia teplota čerstvých potravín môže na už zmrazených potravinách vytvoriť kontaktnú teplú vrstvu, ktorá spôsobí ich čiastočné rozmrazenie.Aby nám potraviny dlhšie vydržali, je potrebné ich v chladničke ukladať na správne miesto. Chladničky Whirlpool majú špeciálne zásuvky a priestory, ktoré sú určené pre rôzne typy potravín a surovín. Napríklad zásuvka Activ0° je ideálna pre uskladnenie čerstvého mäsa a rýb pri teplote okolo 0 °C. V zásuvke Fresh Box+ sú zase najideálnejšie podmienky pre dlhodobú čerstvosť ovocia a zeleniny. Ak špeciálne zásuvky nemáte, ukladajte potraviny, ktoré si vyžadujú nižšiu teplotu skladovania, napríklad salámy či syry, na dolné poličky. Na vyšších poličkách, kde je teplota zvyčajne vyššia, môžete umiestniť napríklad maslo či jogurty. Pri moderných chladničkách však miesto na poličke nie je rozhodujúce, pretože sú vybavené ventilátorom, ktorý zabezpečuje rovnakú teplotu v celom priestore.Svojej mrazničke a chladničke predĺžime životnosť najmä správnou starostlivosťou. Pri mrazničkách nezabúdajme na odstránenie námrazy 2 až 3-krát do roka. Veľmi hrubá námraza (viac ako 5 mm) zvyšuje spotrebu energie. Väčšinu mrazničiek v portfóliu značky Whirlpool netreba odmrazovať. Disponujú totiž funkciou No Frost, vďaka ktorej sa v mrazničkách nevytvára námraza.Pomocníkom pre reguláciu teploty v spotrebiči je technológia 6. ZMYSEL od Whirlpool. Snímače reagujú na aktuálnu zmenu, ako pridanie čerstvých potravín, dlho otvorené dvere, zmena teploty či zmena vlhkosti a ihneď upravia režim činnosti kompresora tak, aby sa v čo najkratšom čase dosiahla pôvodne nastavená hodnota.Pri chladničke dbáme na jej čistotu a aspoň raz za 3 mesiace ju umývame. Na čistenie môžeme použiť octovú vodu či sódu bikarbónu. Pre profesionálny výsledok sa odporúča siahnuť po špeciálnych čističoch Whirlpool Professional. Napríklad čistič pre chladničky a mrazničky WPro FRI102 si poradí so všetkými nečistotami, mikroorganizmami aj s nepríjemným zápachom. Výrobky WPro zaručia potravinám v chladničke zdravé a hygienické prostredie.Viac na www.whirlpool.sk