V sobotu odovzdajú hudobné ceny Brit Awards, s nomináciou aj Pulp
Najviac nominácií - päť - majú anglické speváčky Olivia Dean a Lola Young.
Autor TASR
Manchester/Bratislava 27. februára (TASR) - Najslávnostnejší večer britskej hudby sa po prvý raz nebude konať v Londýne, v sobotu sa ceremoniál 46. ročníka udeľovania cien Brit Award sa uskutoční v novootvorenej aréne Co-op Live v Manchestri. Svoju prvú nomináciu od roku 1996 získala aj skupina Pulp. Informáciu priniesla oficiálna stránka „BRITS“, ako aj webový magazín NME.
Najviac nominácií - päť - majú anglické speváčky Olivia Dean a Lola Young. Olivia uspela v kategóriách album roka, umelec roka, najlepší popový interpret a dve nominácie má v kategórii pieseň roka za skladby „Man I Need“ a „Rein Me In“, ktorú nahrala v spolupráci so Samom Fenderom.
Lola bola rovnako úspešná v kategóriách umelec roka, pieseň roka, najlepší popový interpret a nominácie pridala aj v kategóriách najlepší alternatívny/rockový interpret a objav roka. Štyri nominácie získal spevák a skladateľ Sam Fender. Za ním s troma nomináciami nasledujú speváčka a skladateľka Lily Allen, skupina Wolf Alice, raper Dave, producent Fred Again a raper Jim Legxacy.
Medzinárodným umelcom roka sa môžu stať portorický spevák a raper Bad Bunny, americké speváčky Lady Gaga, Sabrina Carpenter, Taylor Swift, Chappell Roan, americká raperka Doechii, írska speváčka CMAT, španielska speváčka Rosalía, americký spevák Sombr či americký raper Tyler, the Creator.
Po troch desaťročiach sa opäť nominácie na Brit Award dočkala skupina Pulp, ktorú na toto ocenenie naposledy nominovali v roku 1996. Sošku si môže odniesť v kategórii Skupina roka. Formácia vlani vydala nový album s názvom „More“. Je to prvý štúdiový album kapely od vydania platne „We Love Life“ (2001).
Moderátorom večera bude už po šiesty raz anglický komik a herec Jack Whitehall. Známy je už víťaz ceny kritikov, ktorú získal škótsky pesničkár Jacob Alon, ktorý sa identifikuje ako nebinárna osoba. Kritikov zaujal najmä svojím debutovým albumom „In Limerence“ (2025).
Skladateľom roka sa stal Noel Gallagher za svoj dlhoročný prínos do hudby. Táto cena prichádza po svetovom turné Oasis. Britská skupina absolvovala prvé turné od svojho rozpadu v roku 2009. Členovia skupiny turné ohlásili v roku 2024, dva dni pred 30. výročím vydania debutového albumu „Definitely Maybe“.
Prestížne ocenenie producent roka si prevezme PinkPantheress a cenu za výnimočný prínos pre hudbu získal hudobník, producent a DJ Mark Ronson.
Trofej Brit Award znázorňuje Britanniu, ženskú personifikáciu Británie. Od roku 2011 sa jej dizajn každý rok mení a vytvárajú ho prominentní umelci. Autorom tohtoročnej trofeje je módny návrhár Matthew Williamson a je inšpirovaná jeho detstvom v Manchestri.
Brit Awards, ktoré sa udeľujú od roku 1977, sú britským ekvivalentom amerických hudobných cien Grammy. Ceny udeľuje nezisková organizácia British Phonographic Industry (BPI). Najúspešnejším umelcom v histórii Brit Awards je Robbie Williams, ktorý získal 13 ocenení ako sólový umelec a ďalších päť ako člen skupiny Take That.
Kus histórie Brit Awards napísala v roku 2024 britská speváčka a skladateľka Raye, vlastným menom Rachel Keenová, keď získala rekordných šesť ocenení v rámci jedného večera. Vlani dominovala na Brit Awards speváčka Charli XCX, ktorá získala päť cien.
ALBUM ROKA
Dave - „The Boy Who Played the Harp“
Lily Allen - „West End Girl“
Olivia Dean - „The Art of Loving“
Sam Fender - „People Watching“
Wolf Alice - „The Clearing“
BRITSKÝ UMELEC ROKA
Dave
Fred Again
JADE
Lily Allen
Little Simz
Lola Young
Olivia Dean
PinkPantheress
Sam Fender
Self Esteem
PIESEŇ ROKA
„Blessings“ - Calvin Harris & Clementine Douglas
„The Days (Notion Remix)“ - Chrystal a Notion
„Defying Gravity“ - Cynthia Erivo & Ariana Grande
„Azizam“ - Ed Sheeran
„Victory Lap“ - Fred Again, Skepta a PlaqueBoyMax
„Survive“ - Lewis Capaldi
„Messy“ - Lola Young
„Nice to Meet You“ - Myles Smith
„Man I Need“ - Olivia Dean
„Where Is My Husband!“ - Raye
„Rein Me In“ - Sam Fender a Olivia Dean
„Family Matters“ - Skye Newman
BRITSKÁ SKUPINA
The Last Dinner Party
Pulp
Sleep Token
Wet Leg
Wolf Alice
MEDZINÁRODNÝ UMELEC ROKA
Bad Bunny
Chappell Roan
CMAT
Doechii
Lady Gaga
Rosalía
Sabrina Carpenter
Sombr
Taylor Swift
Tyler, The Creator
MEDZINÁRODNÁ SKUPINA ROKA
Geese
Haim
Huntrix: Ejae, Audrey Nuna a Rei Ami
Tame Impala
Turnstile
MEDZINÁRODNÁ PIESEŇ
„Ordinary“ - Alex Warren
„Pink Pony Club“ - Chappell Roan
„No Broke Boys“ - Disco Lines a Tinashe
„Sailor Song“ - Gigi Perez
„That's So True“ - Gracie Abrams
„Golden“ - Huntrix: Ejae, Audrey Nuna a Rei Ami
„Die with a Smile“ - Lady Gaga a Bruno Mars
„Love Me Not“ - Ravyn Lenae
„APT.“ - Rosé a Bruno Mars
„Manchild“ - Sabrina Carpenter
„Undressed“ - Sombr
„The Fate of Ophelia“ - Taylor Swift
BRITSKÝ ALTERNATÍVNY/ROCKOVÝ INTERPRET
Blood Orange
Lola Young
Sam Fender
Wet Leg
Wolf Alice
BRITSKÝ TANEČNÝ INTERPRET
Calvin Harris a Clementine Douglas
FKA Twigs
Fred Again, Skepta a PlaqueBoyMax
PinkPantheress
Sammy Virji
BRITSKÝ HIPHOPOVÝ/GRIME/RAPOVÝ INTERPRET
Central Cee
Dave
Jim Legxacy
Little Simz
Loyle Carner
BRITSKÝ POPOVÝ INTERPRET
JADE
Lily Allen
Lola Young
Olivia Dean
Raye
BRITSKÝ R&B INTERPRET
Jim Legxacy
Kwn
Mabel
Sasha Keable
Sault
BRITSKÝ OBJAV ROKA
Barry Can't Swim
EsDeeKid
Jim Legxacy
Lola Young
Skye Newman
VYCHÁDZAJÚCA HVIEZDA (CENA KRITIKOV)
Jacob Alon (víťaz)
Rose Gray
Sienna Spiro
SKLADATEĽ ROKA
Noel Gallagher
PRODUCENT ROKA
PinkPantheress
VÝNIMOČNÝ PRÍNOS PRE HUDBU
Mark Ronson
TASR prináša úplný zoznam nominovaných:
