Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Piatok 27. február 2026Meniny má Alexander
< sekcia Magazín

V sobotu odovzdajú hudobné ceny Brit Awards, s nomináciou aj Pulp

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR

Najviac nominácií - päť - majú anglické speváčky Olivia Dean a Lola Young.

Autor TASR
Manchester/Bratislava 27. februára (TASR) - Najslávnostnejší večer britskej hudby sa po prvý raz nebude konať v Londýne, v sobotu sa ceremoniál 46. ročníka udeľovania cien Brit Award sa uskutoční v novootvorenej aréne Co-op Live v Manchestri. Svoju prvú nomináciu od roku 1996 získala aj skupina Pulp. Informáciu priniesla oficiálna stránka „BRITS“, ako aj webový magazín NME.

Najviac nominácií - päť - majú anglické speváčky Olivia Dean a Lola Young. Olivia uspela v kategóriách album roka, umelec roka, najlepší popový interpret a dve nominácie má v kategórii pieseň roka za skladby „Man I Need“ a „Rein Me In“, ktorú nahrala v spolupráci so Samom Fenderom.

Lola bola rovnako úspešná v kategóriách umelec roka, pieseň roka, najlepší popový interpret a nominácie pridala aj v kategóriách najlepší alternatívny/rockový interpret a objav roka. Štyri nominácie získal spevák a skladateľ Sam Fender. Za ním s troma nomináciami nasledujú speváčka a skladateľka Lily Allen, skupina Wolf Alice, raper Dave, producent Fred Again a raper Jim Legxacy.

Medzinárodným umelcom roka sa môžu stať portorický spevák a raper Bad Bunny, americké speváčky Lady Gaga, Sabrina Carpenter, Taylor Swift, Chappell Roan, americká raperka Doechii, írska speváčka CMAT, španielska speváčka Rosalía, americký spevák Sombr či americký raper Tyler, the Creator.

Po troch desaťročiach sa opäť nominácie na Brit Award dočkala skupina Pulp, ktorú na toto ocenenie naposledy nominovali v roku 1996. Sošku si môže odniesť v kategórii Skupina roka. Formácia vlani vydala nový album s názvom „More“. Je to prvý štúdiový album kapely od vydania platne „We Love Life“ (2001).

Moderátorom večera bude už po šiesty raz anglický komik a herec Jack Whitehall. Známy je už víťaz ceny kritikov, ktorú získal škótsky pesničkár Jacob Alon, ktorý sa identifikuje ako nebinárna osoba. Kritikov zaujal najmä svojím debutovým albumom „In Limerence“ (2025).

Skladateľom roka sa stal Noel Gallagher za svoj dlhoročný prínos do hudby. Táto cena prichádza po svetovom turné Oasis. Britská skupina absolvovala prvé turné od svojho rozpadu v roku 2009. Členovia skupiny turné ohlásili v roku 2024, dva dni pred 30. výročím vydania debutového albumu „Definitely Maybe“.

Prestížne ocenenie producent roka si prevezme PinkPantheress a cenu za výnimočný prínos pre hudbu získal hudobník, producent a DJ Mark Ronson.

Trofej Brit Award znázorňuje Britanniu, ženskú personifikáciu Británie. Od roku 2011 sa jej dizajn každý rok mení a vytvárajú ho prominentní umelci. Autorom tohtoročnej trofeje je módny návrhár Matthew Williamson a je inšpirovaná jeho detstvom v Manchestri.

Brit Awards, ktoré sa udeľujú od roku 1977, sú britským ekvivalentom amerických hudobných cien Grammy. Ceny udeľuje nezisková organizácia British Phonographic Industry (BPI). Najúspešnejším umelcom v histórii Brit Awards je Robbie Williams, ktorý získal 13 ocenení ako sólový umelec a ďalších päť ako člen skupiny Take That.

Kus histórie Brit Awards napísala v roku 2024 britská speváčka a skladateľka Raye, vlastným menom Rachel Keenová, keď získala rekordných šesť ocenení v rámci jedného večera. Vlani dominovala na Brit Awards speváčka Charli XCX, ktorá získala päť cien.



TASR prináša úplný zoznam nominovaných:





ALBUM ROKA

Dave - „The Boy Who Played the Harp“

Lily Allen - „West End Girl“

Olivia Dean - „The Art of Loving“

Sam Fender - „People Watching“

Wolf Alice - „The Clearing“



BRITSKÝ UMELEC ROKA

Dave

Fred Again

JADE

Lily Allen

Little Simz

Lola Young

Olivia Dean

PinkPantheress

Sam Fender

Self Esteem



PIESEŇ ROKA

„Blessings“ - Calvin Harris & Clementine Douglas

„The Days (Notion Remix)“ - Chrystal a Notion

„Defying Gravity“ - Cynthia Erivo & Ariana Grande

„Azizam“ - Ed Sheeran

„Victory Lap“ - Fred Again, Skepta a PlaqueBoyMax

„Survive“ - Lewis Capaldi

„Messy“ - Lola Young

„Nice to Meet You“ - Myles Smith

„Man I Need“ - Olivia Dean

„Where Is My Husband!“ - Raye

„Rein Me In“ - Sam Fender a Olivia Dean

„Family Matters“ - Skye Newman



BRITSKÁ SKUPINA

The Last Dinner Party

Pulp

Sleep Token

Wet Leg

Wolf Alice



MEDZINÁRODNÝ UMELEC ROKA

Bad Bunny

Chappell Roan

CMAT

Doechii

Lady Gaga

Rosalía

Sabrina Carpenter

Sombr

Taylor Swift

Tyler, The Creator



MEDZINÁRODNÁ SKUPINA ROKA

Geese

Haim

Huntrix: Ejae, Audrey Nuna a Rei Ami

Tame Impala

Turnstile



MEDZINÁRODNÁ PIESEŇ

„Ordinary“ - Alex Warren

„Pink Pony Club“ - Chappell Roan

„No Broke Boys“ - Disco Lines a Tinashe

„Sailor Song“ - Gigi Perez

„That's So True“ - Gracie Abrams

„Golden“ - Huntrix: Ejae, Audrey Nuna a Rei Ami

„Die with a Smile“ - Lady Gaga a Bruno Mars

„Love Me Not“ - Ravyn Lenae

„APT.“ - Rosé a Bruno Mars

„Manchild“ - Sabrina Carpenter

„Undressed“ - Sombr

„The Fate of Ophelia“ - Taylor Swift



BRITSKÝ ALTERNATÍVNY/ROCKOVÝ INTERPRET

Blood Orange

Lola Young

Sam Fender

Wet Leg

Wolf Alice



BRITSKÝ TANEČNÝ INTERPRET

Calvin Harris a Clementine Douglas

FKA Twigs

Fred Again, Skepta a PlaqueBoyMax

PinkPantheress

Sammy Virji



BRITSKÝ HIPHOPOVÝ/GRIME/RAPOVÝ INTERPRET

Central Cee

Dave

Jim Legxacy

Little Simz

Loyle Carner



BRITSKÝ POPOVÝ INTERPRET

JADE

Lily Allen

Lola Young

Olivia Dean

Raye



BRITSKÝ R&B INTERPRET

Jim Legxacy

Kwn

Mabel

Sasha Keable

Sault



BRITSKÝ OBJAV ROKA

Barry Can't Swim

EsDeeKid

Jim Legxacy

Lola Young

Skye Newman



VYCHÁDZAJÚCA HVIEZDA (CENA KRITIKOV)

Jacob Alon (víťaz)

Rose Gray

Sienna Spiro



SKLADATEĽ ROKA

Noel Gallagher



PRODUCENT ROKA

PinkPantheress



VÝNIMOČNÝ PRÍNOS PRE HUDBU

Mark Ronson
.

Neprehliadnite

ZOH 2026

B. Gröhling: Najlepšia sociálna politika je pracovné miesto

VIDEO: Takto hodnotí olympiádu vedenie slovenského športu

KOMENTÁR J. HRABKA: Dve percentá moci