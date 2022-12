VTEDY 1949: Po uliciach Trnavy sa preháňal Trnavský drak

Pohľad na auto. Foto: archív TASR

Pohľad na auto. Foto: archív TASR

UPOZORNENIE: Dobové fotografie z archívu TASR Dobové fotografie z archívu TASR dostupné TU

Bratislava/Trnava 10. decembra (TASR) - Pred očami obyvateľov Trnavy sa začiatkom februára 1949 odohrávalo na tú dobu nezvyčajné motoristické divadlo. Ľudia postávali na zasnežených chodníkoch a so záujmom sledovali, ako sa po cestách preháňa auto, ktoré nápadne pripomínalo dizajn pretekárskej formuly.Konštruktérom prototypu závodného automobilu, ktorý dostal prezývku Trnavský drak, bol Ján Krajčovič. Ten bol v tamojšom regióne známy ako odborník na motory a automobilové konštrukcie. Tomuto koníčku sa venoval celý život, pričom autá mu boli aj obživou. Pracoval totiž ako autodrožkár, čo bol predchodca dnešného taxikára.Motoristický nadšenec, bývalý pretekár a zberateľ motocyklov Jozef Fitoš pre TASR uviedol, že Krajčovič patril ešte do starej gardy trnavských motoristov a bol vo svojej dobe považovaný za jedného z najlepších odborníkov na konštruovanie a opravy automobilov.vysvetľuje Fitoš.Krajčovič bol aj konštruktérom prototypu dvojmiestneho závodného automobilu, ktorý vznikol niekoľko rokov po vojne a dosahoval vraj rýchlosť viac ako 130 kilometrov za hodinu. Mal aerodynamický tvar, odkrytú kabínu vodiča a pripomínal starý typ pretekárskej formuly.Podľa záznamov z archívu TASR automobil bol poháňaný štvorvalcovým motorom KDF nemeckej výroby s objemom jeden liter. Tento výrobca motorov bol v 40. a 50. rokoch minulého storočia významným dodávateľom motorov do automobilového priemyslu.spomína Fitoš na prekvapujúci nález materiálu z dielne trnavského motoristického fachmana.