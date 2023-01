Dekódovaný genóm i historické objavy z vesmíru: VEDCI MALI ÚSPEŠNÝ ROK

JANUÁR



Americkí chirurgovia transplantujú 57-ročnému Davidovi Bennettovi srdce z geneticky modifikovaného prasaťa vo fakultnej nemocnici v americkom meste Baltimore v štáte Maryland v piatok 7. januára 2022. Foto: TASR/AP

FEBRUÁR

MAREC

Slnko na snímke, ktorú poskytla Európska vesmírna agentúra (ESA). Foto: Európska vesmírna agentúra

APRÍL

MÁJ

Na snímke čierna diera v strede našej galaxie Mliečna dráha. Foto: TASR/AP

JÚN

JÚL



Na snímke zverejnenej americkým Národným úradom pre letectvo a vesmír (NASA) emisná hmlovina NGC 3324 v súhvezdí Kýl zhotovená kamerou NIRCam vesmírneho teleskopu Jamesa Webba v utorok 12. júla 2022. Snímka je zachytená v infračervenom svetelnom spektre. Foto: TASR/AP

AUGUST

Dvojčatá Artur a Bernardo Limovci odpočívajú po náročnej operácii ich oddelenia, Rio de Janero, 3. augusta 2022. Foto: TASR/AP

Na snímke poskytnutej NASA je Jupiter zachytený ďalekohľadom Jamesa Webba. Foto: TASR/AP

SEPTEMBER

Kombosnímka zobrazuje rôzne fotografie planéty Neptún, ktoré zhotovili kozmická sonda Voyager 2 v roku 1989 (vľavo), Hubblov ďalekohľad v roku 2021 (uprostred) a ďalekohľad Jamesa Webba v roku 2022 (vpravo). Vesmírny ďalekohľad Jamesa Webba na novej snímke detailne zachytil planétu Neptún a jeho jemné prašné prstence, čo sa nepodarilo už celé desaťročia. V stredu 21. septembra 2022 to oznámili predstavitelia amerického Národného úradu pre letectvo a vesmír (NASA). Foto: TASR - AP

OKTÓBER

Na snímke z priameho prenosu NASA vidno sondu z misie Double Asteroid Redirection Test letieť k asteroidu Dimorphos, v pondelok 26. septembra 2022. Foto: TASR/AP

NOVEMBER

DECEMBER

Svet/Bratislava 1. január (TASR) - TASR prináša výberovú chronológiu udalostí vo svete vedy a techniky v roku 2022.- Americkí chirurgovia úspešne transplantovali 57-ročnému mužovi srdce z geneticky modifikovaného prasaťa.- Vedci z Harvardovej univerzity odhalili, že pravdepodobnou príčinou vzniku neliečiteľného neurodegeneratívneho ochorenia skleróza multiplex (SMI) je nákaza vírusom Epsteina-Barrovej (EBV).- Americké vesmírne vozidlo Curiosity objavilo na povrchu Marsu kamene s nezvyčajne vysokou koncentráciou uhlíka-12. Na Zemi by bol podobný nález považovaný za presvedčivý dôkaz, že na mieste v minulosti existoval mikrobiálny život.- Vedci objavili v Holandsku doteraz neznámy, nebezpečnejší a nákazlivejší variant vírusu HIV, ktorý spôsobuje chorobu AIDS.- Európskym vedcom sa podarilo pomocou jadrovej fúzie vygenerovať za päť sekúnd rekordných 59 megajoulov termálnej energie.- Paleontológovia objavili fosíliu najstaršieho známeho predka chobotníc. Tento tvor podľa odborníkov žil zrejme ešte pred existenciou dinosaurov. Bádatelia ho pomenovali Syllipsimopodi bideni, podľa amerického prezidenta Joea Bidena.- Holandskí vedci objavili v ľudskej krvi po prvý raz drobné plastové častice. Zistili prítomnosť štyroch polymérov, pričom najpočetnejším z nich bol polyetyléntereftalát (PET), ktorý sa používa aj pri výrobe plastových fliaš.- Vesmírna sonda Solar Orbiter vyhotovila na polceste medzi Zemou a Slnkom dosiaľ najdetailnejšie snímky našej najbližšej hviezdy.- Vedcom sa po prvýkrát podarilo dekódovať celý ľudský genóm, vrátane častí, ktoré doterajším sekvenovaním DNA nebolo možné rozlúštiť. Stalo sa tak viac než 20 rokov po zverejnení prvej pracovnej verzie ľudskej genómovej mapy.- Britskí vedci objavili päť druhov baktérií, ktoré by mohli mať súvis so vznikom a zhoršovaním rakoviny prostaty. Tento objav by mohol byť prelomový v prevencii a v liečbe tohto ochorenia, keďže vedci by proti nemu mohli vyvinúť antibiotiká.- Medzinárodný tím astronómov zverejnil prvú snímku supermasívnej čiernej diery v strede Mliečnej cesty. Ide o kozmické teleso známeho ako Sagittarius A* (Sgr A*).- Čínski bádatelia vyvinuli kontaktné šošovky, ktoré dokážu detegovať zvýšený očný tlak a následne do oka aplikovať liečivú látku. Mohli by sa využívať napríklad pri liečbe glaukómu.- Spoločný podnik pre európsku vysokovýkonnú výpočtovú techniku (EuroHPC) v pondelok uviedol do prevádzky svoj najnovší superpočítač s označením LUMI. Je umiestnený v meste Kajaani vo Fínsku.- Európska vesmírna agentúra (ESA) zverejnila údaje o takmer dvoch miliardách hviezd v našej galaxii, ktoré zaznamenala sonda Gaia s cieľom vytvoriť čo najpresnejšiu mapu Mliečnej cesty.- V mangrovovom poraste vo francúzskom zámorskom území Guadalupe objavili pravdepodobne najväčšiu baktériu na svete. Môže merať až dva centimetre, teda je zhruba 5000-krát väčšia ako bežné druhy baktérií.- Japonským vedcom sa po prvý raz podarilo naklonovať myši z lyofilizovaných, čiže mrazom sušených kožných buniek.- Americký Národný úrad pre letectvo a vesmír (NASA) predstavil ďalšie štyri fotografie ďalekého vesmíru zhotovené teleskopom Jamesa Webba. Nachádzajú sa medzi nimi zábery hviezdnej hmloviny či plynného obra.- Nová európska nosná raketa Vega-C, ktorú vyrobili v Taliansku, premiérovo odštartovala o 15.13 h SELČ z kozmodrómu Kourou vo Francúzskej Guyane.- Takmer štvorročné brazílske siamské dvojčatá zrastené v oblasti lebky sa lekárom podarilo úspešne oddeliť pomocou virtuálnej reality. Operácia, počas ktorej sa deti podarilo úspešne oddeliť, trvala 27 hodín.- Vo veku 99 rokov zomrel český vedec Mojmír Petráň, ktorý v 60. rokoch 20. storočia zostrojil prelomový mikroskop a prispel tak k rozvoju molekulárnej bunkovej biológie.- Vesmírny ďalekohľad Jamesa Webba zhotovil doposiaľ najkvalitnejšie infračervené snímky planéty Jupiter.- Vesmírny ďalekohľad Jamesa Webba zachytil svoje prvé zábery planéty mimo našej slnečnej sústavy. Ide o plynnú planétu HIP 65426 b bez tuhého jadra, ktorá je neobývateľná.- Vesmírny ďalekohľad Jamesa Webba na novej snímke detailne zachytil planétu Neptún a jej jemné prachové prstence, čo sa nepodarilo už celé desaťročia.- Dvojnohá robotka Cassie vytvorila nový Guinnessov svetový rekord v behu na 100 metrov. Túto vzdialenosť prekonala za 24,73 sekundy.- Sonde amerického Národného úradu pre letectvo a vesmír (NASA) sa v rámci testovania obrany Zeme pred vesmírnymi telesami podarilo zmeniť dráhu asteroidu Dimorphos. Sonda DART úmyselne narazila do asteroidu Dimorphos, čím ho vytlačila na rýchlejšiu obežnú dráhu okolo väčšej binárnej planétky Didymos.- Pacienti v Británii dostali prvýkrát transfúziu "umelej" krvi vyrobenej v laboratóriu. Umelú krv vedci vyrobili z krvi darcov, keď z nej pomocou magnetických guličiek získali kmeňové bunky, ktoré sú schopné stať sa červenými krvinkami.- Bezpilotný raketoplán americkej armády X-37B sa po rekordných 908 dňoch vrátil z obežnej dráhy na Zem a pristál na Myse Canaveral v americkom štáte Florida. Šlo o šiestu misiu tohto solárneho lietadla, ktorá zahŕňala aj vedecké pokusy.- Kozmická loď Orion amerického Národného úradu pre letectvo a vesmír (NASA) bezpečne dopadla do Tichého oceánu, čím sa zavŕšila misia Artemis 1.- Ministerstvo energetiky USA ohlásilo "veľký vedecký prelom" vo výskume jadrovej fúzie. Americkým vedcom sa podľa ministerstva prvýkrát podarilo vykonať túto reakciu tak, že pri nej vzniklo viac energie, než sa na ňu vynaložilo.