ODIŠLI V ROKU 2019: Lagerfeld, režisér Arabely a autorka bestsellerov

1. POLROK

José Ramón Fernández, archívna snímka. Foto: TASR/AP

Na archívnej snímke režisér Václav Vorlíček. Foto: TASR - Pavel Neubauer

Rosamunde Pilcherová. Foto: Facebook Rosamunde Pilcher

Nemecký módny návrhár Karl Lagerfeld. Foto: TASR/AP

Jiři Pomeje, archívna snímka. Foto: Facebook Jiři Pomeje

Jerry Merryman, archívna snímka. Foto: TASR/AP

Harry Howell, bývalý obranca a člen Siene slávy NHL, na archívnej snímke. Foto: TASR/AP

Na archívnej snímke sovietsky kozmonaut Valerij Fiodorovič Bykovskij. Foto: wikipedia.org

Na acrhívnej snímke herec Ken Kercheval spolu s herečkou Victoriou Principal, vľavo, preslávení úlohami v TV-seriály Dallas. Foto: TASR/AP

Billy McNeill, archívna snímka. Foto: wikipedia.org

Na archívnej snímke z 8. januára 1970 basketbalista Bostonu Celtics John Havlicek (17) a hráč Atlanty Walt Hazzard počas zápasu zámorskej basketbalovej NBA v Bostone. Foto: TASR/AP

Český režisér a herec Václav Postránecký. Foto: TASR

Na snímke helma trojnásobného majstra sveta F1 Nikiho Laudu je položená na truhle s jeho pozostatkami počas poslednej rozlúčky v Dóme sv. Štefana 29. mája 2019 vo Viedni. Foto: TASR/AP

Franco Zeffirelli, archívna snímka. Foto: TASR/AP

Bývalý cyperský prezident Dimitris Christofias. Foto: TASR/AP

Bývalý prezident Čiernej Hory Momir Bulatovič. Foto: TASR/AP

Bratislava/Svet 30. decembra (TASR) - Tlačová agentúra Slovenskej republiky (TASR) prináša výberovú chronológiu úmrtí osobností vo svete v roku 2019. Chronológia je delená po polrokoch.- Známy ruský rockový spevák zo sovietskej éry Kris Keľmi zomrel vo veku 63 rokov.- Harold Brown, bývalý minister obrany Spojených štátov amerických za prezidenta Jimmyho Cartera, zomrel vo veku 91 rokov.- Vo veku 81 rokov zomrel bývalý juhoslovanský futbalový reprezentant a jedna z legiend Crvenej zvezdy Belehrad Dragoslav Šekularac.- Vo veku 89 rokov zomrel rumunský stavebný inžinier Eugeniu Iordachescu, vynálezca dômyselnej metódy na záchranu rumunských kostolov, ktorým za komunistického režimu hrozila demolácia.- Vo veku 95 rokov zomrel penzionovaný brigádny generál José Ramón Fernández, ktorý bol kľúčovou postavou formovania novej armády komunistickej Kuby a riadil obranné operácie počas neúspešnej invázie v Zátoke svíň v apríli 1961.- Vo veku 70 rokov zomrel signatár Charty 77, niekdajší český poslanec a jeden zo zakladateľov Občianskej demokratickej aliancie (ODA) Ivan Mašek.- Vo veku 88 rokov zomrel Anatolij Lukjanov, posledný predseda Najvyššieho sovietu Zväzu sovietskych socialistických republík (ZSSR) a ostrý kritik reforiem Michaila Gorbačova.- Vo veku nedožitých 75 rokov po dlhej chorobe zomrel v Budapešti vo svojom domove známy hollywoodsky producent maďarského pôvodu Andrew Vajna.- Vo veku 85 rokov zomrel český herec Luděk Munzar. Dlhoročný člen činohry Národného divadla v Prahe patril medzi najvýraznejšie herecké osobnosti českej kultúry.- Vo veku 66 rokov zomrel americký rhythm'n'bluesový spevák James Ingram, laureát dvoch cien Grammy. Dvakrát bol nominovaný na Oscara v kategórii pôvodná pieseň.- Legendárny fínsky skokan na lyžiach, štvornásobný olympijský víťaz Matti Nykänen zomrel vo veku 55 rokov.- Vo veku 82 rokov zomrel Isacio Calleja, bývalý španielsky futbalový majster Európy z roku 1964.- Vo veku 88 rokov zomrel český režisér Václav Vorlíček, tvorca mnohých úspešných filmov a seriálov, napríklad Tri oriešky pre Popolušku či Arabela.- Autorka romantických bestsellerov Rosamunde Pilcherová zomrela vo veku 94 rokov.- Vo veku 92 rokov zomrel John Dingell, najdlhšie slúžiaci kongresman v dejinách Spojených štátov.- Vo veku 88 rokov zomrel v nemocnici bývalý poľský premiér Jan Olszewski.- Britský filmový a divadelný herec Albert Finney zomrel vo veku 82 rokov. Počas jeho takmer 40-ročnej kariéry ho päťkrát nominovali na Oscara za filmy Tom Jones (1963), Vražda v Orient exprese (1974), Garderobiér (1983), V tieni vulkánu (1984) a Erin Brockovich (2000).- Vo veku nedožitých 76 rokov zomrel český herec Petr Oliva. Známy bol predovšetkým svojím hlasom, ktorý prepožičal napríklad Pierrovi Richardovi alebo postave Bodieho z anglického seriálu Profesionáli.- Bývalý americký reprezentant a účastník MS vo futbale 1994 Fernando Clavijo zomrel vo veku 63 rokov.- Vo veku 87 rokov zomrel francúzsky spisovateľ Tomi Ungerer, známy svojimi detskými knihami ako Traja lúpežníci, ale aj sarkastickými ilustráciami a karikatúrami pre dospelých.- Vo veku 81 rokov zomrel bývalý anglický futbalový brankár Gordon Banks, majster sveta z roku 1966.- Vo veku 76 rokov zomrel na následky mozgovej príhody známy český zberateľ známok Ludvík Pytlíček, ktorého stomiliónová zbierka obsahovala aj najvzácnejšiu československú známku.- Vo veku 81 rokov zomrel Eric Harrison, bývalý futbalový tréner mládežníckych tímov Manchestru United. Cez jeho ruky prešli hráči ako David Beckham, Ryan Giggs, Paul Scholes, Nicky Butt či bratia Phil a Gary Nevilleovci.- Vo veku 77 rokov zomrel švajčiarsky filmový a divadelný herec Bruno Ganz, ktorý sa preslávil napríklad stvárnením postavy Adolfa Hitlera vo filme Pád tretej ríše (2004).- Vo veku 85 rokov zomrel významný český kameraman a signatár Charty 77 Stanislav Milota, manžel herečky Vlasty Chramostovej.- Americký klimatológ Wallace Smith Broecker, ktorý spopularizoval termín "globálne otepľovanie", zomrel vo veku 87 rokov.- Vo veku 85 rokov zomrel svetoznámy nemecký módny návrhár Karl Lagerfeld.- Peter Tork, člen legendárnej americkej poprockovej skupiny The Monkees, zomrel vo veku 77 rokov.- Vo veku 94 rokov zomrel americký režisér a choreograf Stanley Donen, ktorý sa preslávil najmä muzikálmi Spievanie v daždi (1952) a Usmievavá tvár (1957).- Vo veku 54 rokov zomrel český filmový a dabingový herec Jiří Pomeje, známy z filmovej série Playgirls alebo Andělská tvář, ktorú sám produkoval.- Bývalý bubeník britskej rockovej skupiny The Cure Andy Anderson, zomrel vo veku 68 rokov.- Bývalý seychelský prezident France-Albert René, ktorý sa ujal moci počas prevratu v roku 1977 a desaťročia formoval politiku tejto africkej ostrovnej krajiny v Indickom oceáne, zomrel vo veku 83 rokov.- Vo veku 86 rokov zomrel jeden z vynálezcov vreckovej kalkulačky Jerry Merryman.- Vo veku 74 rokov zomrel český filmový a divadelný herec Jiří Pecha.- Americký hudobník André Previn, ktorý počas svojej kariéry získal štyroch Oscarov za najlepšiu pôvodnú hudbu, zomrel vo veku 89 rokov.- Vo veku nedožitých 63 rokov zomrel legendárny panamský boxer Eusebio Pedroza. Bol držiteľom majstrovského opasku v perovej váhe organizácie WBA v rokoch 1978-85. Uspel v titulových zápasoch nepretržite až 19 ráz.- Ruský vedec Žores Alfiorov, ktorému v roku 2000 udelili Nobelovu cenu za fyziku za prácu v oblasti polovodičov a laserov, zomrel vo veku 88 rokov.- Vo veku 49 rokov zomrel Keith Flint, spevák a tanečník britskej elektronickej skupiny The Prodigy.- Vo veku 52 rokov zomrel americký herec Luke Perry, známy zo seriálov Beverly Hills 90210 a Riverdale.- Vo veku 82 rokov zomrel bývalý nemecký minister zahraničných vecí Klaus Kinkel.- Vo veku 73 rokov zomrel kenský atlét Daniel Rudisha, ktorý na OH 1968 v Mexiku získal striebro v štafete na 4x400 m.- Bývalý manažér britskej rockovej skupiny Queen Gerry Stickells zomrel vo veku nedožitých 77 rokov.- Duchovný vodca arménskych kresťanov v Turecku, patriarcha Mesrob II., zomrel vo veku 62 rokov.- Člen hokejovej Siene slávy zámorskej NHL a držiteľ Norrisovej trofeje v sezóne 1966/67 Harry Howell zomrel vo veku 86 rokov. Bývalý obranca odohral 1160 zápasov za New York Rangers, čo je najviac v klubovej histórii.- Vo veku 90 rokov zomrel uznávaný americký bubeník Hal Blaine, ktorý hral v desiatkach hitov od mnohých interpretov vrátane Franka Sinatru, Elvisa Presleyho, Johna Lennona alebo kapely The Beach Boys.- Vo veku 75 rokov zomrel bývalý brazílsky futbalista Coutinho - majster sveta z Čile 1962.- Vo veku nedožitých 65 rokov zomrela česká rómska speváčka Věra Bílá.- Vo veku 83 rokov zomrel český country spevák, skladateľ a textár Mirek Hoffmann.- Vo veku 86 rokov zomrel český herec Stanislav Zindulka, známy zo seriálov ako Vlak dětství a naděje a Bylo nás pět či z filmu Hanele. Za vedľajšiu úlohu vo filme Babí léto získal cenu Český lev.- Vo veku 81 rokov zomrel americký gitarista a skladateľ Dick Dale, všeobecne považovaný za jedného z priekopníkov surf rocku.- Bernie Tormé, niekdajší gitarista britského speváka Ozzyho Osbourna, zomrel vo veku 66 rokov.- Vo veku 93 rokov zomrel známy ruský režisér gruzínskeho pôvodu Marlen Chucijev, autor kultových sovietskych filmov zo 60. rokov 20. storočia.- Československý vojnový veterán generál Milan Píka zomrel vo veku 96 rokov.- Vo veku 76 rokov zomrel britský spevák a skladateľ Scott Walker.- Vo veku 92 rokov zomrel bývalý izraelský tajný agent Rafi Ejtan, ktorý sa v roku 1960 podieľal na únose nacistického vojnového zločinca Adolfa Eichmanna.- Vo veku 52 rokov zomrel český spevák a tanečník Dan Nekonečný, známy svojím extravagantným vystupovaním.- Vo veku 84 rokov zomrel niekdajší sovietsky kozmonaut Valerij Bykovskij; ktorý prvý zo svojich celkovo troch letov do vesmíru absolvoval v roku 1963.- Vo veku 90 rokov zomrela renomovaná francúzska režisérka, dokumentaristka a herečka Agnes Vardová.- Vo veku 79 rokov zomrel americký spevák Billy Adams, ktorý bol známym predstaviteľom štýlu rockabilly. Zložil a nahral skladbu Rock, Pretty Mama - jednu zo základných piesní tohto hudobného štýlu.- Britský molekulárny biológ a držiteľ Nobelovej ceny Sydney Brenner zomrel vo veku 92 rokov.- Vo veku 87 rokov zomrela srbská herečka Nadja Reginová, ktorá sa objavila v dvoch filmoch o agentovi Jamesovi Bondovi - Srdečné pozdravy z Ruska a Goldfinger.- Vo veku 74 rokov zomrel Tommy Smith, bývalý kapitán anglického futbalového klubu FC Liverpool. Za "The Reds" hral 18 rokov, v jeho drese nastúpil na 638 zápasov a v sezóne 1976/1977 strelil víťazný gól vo finále Európskeho pohára majstrov proti Borussii Mönchengladbach (3:1). S Liverpoolom získal tiež štyri ligové tituly, dvakrát triumfoval v Pohári UEFA a raz v Anglickom pohári.- Bývalý anglický futbalista Ivor Broadis zomrel vo veku 96 rokov. Veterán druhej svetovej vojny bol najstarší žijúci reprezentant Anglicka, za ktoré odohral štrnásť zápasov a strelil osem gólov vrátane dvoch na majstrovstvách sveta 1954.- Vo veku 83 rokov zomrela švédska herečka Bibi Anderssonová, ktorá sa preslávila najmä vďaka dlhoročnej spolupráci s režisérom Ingmarom Bergmanom.- Bývalý peruánsky prezident Alan García zomrel v nemocnici, kam ho previezli po tom, ako sa vo svojom dome v Lime postrelil do hlavy. Mal 69 rokov.- Vo veku 91 rokov zomrel nemecký skladateľ, dirigent a aranžér Martin Böttcher. Známy bol najmä ako autor hudby k filmom o indiánskom náčelníkovi Winnetouovi.- Vo veku 76 rokov zomrela po krátkej a ťažkej chorobe známa nemecká herečka Hannelore Elsnerová.- Americký herec Ken Kercheval, ktorý sa preslávil postavou Cliffa Barnesa zo seriálu Dallas, zomrel vo veku 83 rokov.- Bývalý kapitán futbalového Celticu Glasgow Billy McNeill zomrel vo veku 79 rokov.Niekdajší obranca priviedol v roku 1967 Celtic k doteraz jedinému víťazstvu v Európskom pohári majstrov.- Bývalý vietnamský prezident Le Duc Anh zomrel vo veku 99 rokov.- Luxemburský veľkovojvoda Ján, ktorý pred abdikáciou a odovzdaním moci svojmu synovi dohliadal na transformáciu svojej krajiny na medzinárodné finančné centrum, zomrel vo veku 98 rokov.- Vo veku 83 rokov zomrel po dlhej chorobe český herec a dabér Jaroslav Kepka.- Zomrel vo veku 79 rokov člen siene slávy basketbalovej NBA John Havlicek. Američan s českými koreňmi trpel Parkinsonovou chorobou.- Vplyvný americký politik a dlhoročný senátor Richard Lugar zomrel vo veku 87 rokov.- Vo veku 51 rokov zomrel americký režisér, producent a scenárista John Singleton.- Bývalý šéfkonštruktér sovietskeho výrobcu lietadiel typu Iliušin Genrich Novožilov zomrel vo veku 93 rokov.- Bývalý škótsky futbalista Stevie Chalmers zomrel vo veku 83 rokov. Chalmers strelil za 49-násobného škótskeho majstra Celtic Glasgow 231 gólov. V roku 1967 rozhodol finále Európskeho pohára majstrov presným zásahom do siete Interu Miláno (2:1).- Vo veku 74 rokov zomrel americký herec Peter Mayhew, známy ako predstaviteľ obra Chewbaccu z filmovej ságy Star Wars (Hviezdne vojny).- Vo veku 76 rokov zomrel český textár a spisovateľ Vladimír Poštulka.- Bývalý kanadský hokejista Red Kelly zomrel vo veku 91 rokov. Počas dvadsaťročnej kariéry získal osemkrát Stanleyho pohár.- Vo veku 41 rokov zomrel bývalý brankár českej hokejovej reprezentácie a Dynama Pardubice Adam Svoboda. Podľa medializovaných informácií spáchal samovraždu.- Vo veku 75 rokov zomrel po ťažkej chorobe známy český herec Václav Postránecký.- Vo veku 74 rokov zomrel francúzsky režisér Jean-Claude Brisseau, ktorý okrem iných nakrútil aj film Svadba bez domova s Vanessou Paradisovou v úlohe 17-ročnej študentky zamilovanej do profesora filozofie.- Bývalý libanonský maronitský patriarcha Nasralláh Butrus Sufair, ktorý disponoval značným politickým vplyvom počas občianskej vojny vo svojej krajine a bol horlivým zástancom stiahnutia sýrskych vojakov z Libanonu, zomrel vo veku 98 rokov.- Vo veku 97 rokov zomrela legendárna americká herečka, speváčka a ochrankyňa práv zvierat Doris Dayová, ktorej filmová kariéra bola na vrchole v 60. rokoch 20. storočia.- Vo veku 89 rokov zomrel bývalý austrálsky premiér a líder Labouristickej strany Bob Hawke, ktorý dominoval austrálskej politike v 80. rokoch minulého storočia.- Vo veku 102 rokov zomrel svetoznámy americký architekt čínskeho pôvodu Ieoh Ming Pei. Medzi jeho najznámejšie architektonické diela patrí sklenená pyramída na nádvorí parížskeho múzea Louvre, budova Rokenrolovej siene slávy v meste Cleveland či 72-poschodový mrakodrap Bank of China.- Vo veku 70 rokov zomrel niekdajší trojnásobný svetový šampión Formuly 1 Niki Lauda.- Vo veku 95 rokov zomrela britská spisovateľka a ilustrátorka Judith Kerrová, ktorá sa preslávila najmä knihou pre deti The Tiger Who Came To Tea.- Vo veku 76 rokov zomrel bývalý český hokejista Karel Masopust, strieborný zo ZOH 1968 v Grenobli.- Vo veku 87 rokov zomrel český spisovateľ, scenárista, prekladateľ a bývalý politický väzeň Jiří Stránský.- Vo veku 88 rokov zomrel francúzsky filozof, historik vedy a esejista Michel Serres.- V Izraeli zomrel vo veku 96 rokov Semion Rosenfeld - posledný známy preživší väzeň nacistického vyhladzovacieho tábora Sobibor.- Prvá dáma Izraela Nechama Rivlinová zomrela vo veku 73 rokov. Manželka izraelského prezidenta Reuvena Rivlina podľahla dlhodobej pľúcnej chorobe.- Vo veku 89 rokov zomrel Lennart Johansson, bývalý dlhoročný prezident Európskej futbalovej únie (UEFA).- Vo veku 96 rokov zomrel slávny taliansky režisér Franco Zeffirelli.- Vo veku 88 rokov zomrel známy rakúsky architekt Wilhelm Holzbauer.- Vo veku 67 rokov zomrel počas súdneho pojednávania bývalý egyptský prezident Muhammad Mursí.- Vo veku 95 rokov zomrela americká módna návrhárka a spoločenská prominentka Gloria Vanderbiltová.- Vo veku 89 rokov zomrel maďarský režisér Ádám Horváth, bývalý šéf a hlavný režisér televízie Magyar Televízió, nositeľ Kossuthovej ceny, Ceny Ferenca Erkela a Ceny Bélu Balázsa.- Vo veku 72 rokov zomrel bývalý cyperský prezident Dimitris Christofias.- Vo veku 100 rokov zomrel americký hudobník, skladateľ, aranžér a trubkár Dave Bartholomew, priekopník rhythm'n'bluesu a rokenrolu.- Americký herec Max Wright, ktorý hral otca rodiny Willieho Tannera v obľúbenom americkom komediálnom televíznom seriáli Alf, zomrel vo veku 75 rokov.- Argentínsky maliar, karikaturista, ilustrátor a autor vtipov bez slov Guillermo Mordillo zomrel vo veku 86 rokov.- Bývalý prezident Čiernej Hory Momir Bulatovič zomrel na infarkt. Mal 62 rokov.