Lasica či Sládkovič. Koho okrúhle výročie narodenia si pripomenieme?

Bratislava 2. januára (TASR) - TASR prináša výberový prehľad okrúhlych a polookrúhlych výročí narodení slovenských osobností pripadajúcich na prvý štvrťrok 2025.Narodil sa vo Vysokej nad Kysucou maliar a grafik Miroslav Cipár. Zomrel 8. novembra 2021.Narodil sa v Zemnom fyzik a vynálezca Štefan Anián Jedlík, ktorý v roku 1829 ako prvý na svete objavil možnosť premeny elektrickej energie na mechanický otáčavý pohyb a vynašiel elektromotor, ktorý pracoval na elektromagnetickom princípe a vykonával jednosmerný rotačný pohyb. Zomrel 13. decembra 1895.Narodil sa v Bratislave známy slovenský enológ, vinár, chemik Fedor Malík.Narodil sa v Trnave legendárny futbalista a tréner Anton Malatinský, ktorý vybudoval zo Spartaka Trnava slávne futbalové mužstvo a získal s ním päťkrát titul majstra Československa. Úspešne bojovalo aj v európskych pohárových súťažiach. Zomrel 1. decembra 1992.Narodil sa v Lovči futbalista, legenda Slovanu Bratislava (tri federálne ligové tituly), československý reprezentant, majster Európy z roku 1976 Ján Švehlík.Narodil sa vo Vranove nad Topľou politik, bývalý poslanec Národnej rady Slovenskej republiky, bývalý predseda Kresťanskodemokratického hnutia Ján Figeľ, bývalý 1. podpredseda vlády Slovenskej republiky a exminister dopravy.Narodil sa v Hybiach spisovateľ a scenárista Peter Jaroš, autor známeho románu Tisícročná včela, ktorý bol režisérom Jurajom Jakubiskom úspešne sfilmovaný.Narodil sa v Novej Lesnej horský vodca a prvý človek, ktorý vystúpil na Gerlachovský štít, Ján Still. Zomrel 23. januára 1890.Narodil sa v Žiline úspešný cyklista Peter Sagan, držiteľ zeleného trička za najviac bodovaného pretekára Tour de France (2012 - 2016) a trojnásobný (2015, 2016, 2017) majster sveta v cestnej cyklistike - preteky s hromadným štartom mužov v kategórii elite.Narodil sa v Orlovej (dnes Česko) huslista a hudobný pedagóg Bohdan Warchal, dlhoročný vedúci Slovenského komorného orchestra, ktorý vznikol z jeho iniciatívy v roku 1960. Zomrel 30. decembra 2000.Narodil sa vo Zvolene herec, režisér, divadelný riaditeľ Štúdia L plus S, literát, textár, komik a dramatik Milan Lasica, spolu s Júliusom Satinským vytvoril úspešnú komickú dvojicu, ktorá výrazne kvalitatívne posunula humoristicko-satirickú tvorbu na Slovensku. Zomrel 18. júla 2021.Narodil sa v Spišskom Štvrtku politik, štátnik, bývalý predseda vlády (1998 - 2006), expredseda Slovenskej demokratickej a kresťanskej únie - Demokratickej strany Mikuláš Dzurinda.Narodil sa v Handlovej bývalý rímskokatolícky arcibiskup Trnavskej arcidiecézy Róbert Bezák, ktorý bol z funkcie arcibiskupa odvolaný 2. júla 2012, čo vyvolalo nespokojnosť mnohých katolíckych veriacich, ktorí sa dožadujú zverejnenia dôvodov jeho odvolania.Narodil sa v Predmieri katolícky kňaz, prívrženec osvietenských reforiem Jozefa II. a spisovateľ Jozef Ignác Bajza, autor prvého slovenského románu René mládenca príhody a skúsenosti (René mláďenca príhodi a skúsenosťi, 1783/1784). Zomrel 1. decembra 1836.Narodil sa v Terezíne (dnes Česko - v koncentračnom tábore) sociológ, prognostik, publicista a podnikateľ Fedor Gál, spoluzakladateľ hnutia Verejnosť proti násiliu (VPN), viedol Koordinačné centrum VPN, neskôr sa stal predsedom tohto hnutia a poradcom vlády. Je bývalým spolumajiteľom televízie Nova v Česku.- Narodil sa v Borskom Mikuláši katolícky kňaz, bernolákovský básnik a prekladateľ Ján Hollý. Medzi jeho veľké básnické diela patria napríklad eposy Svatopluk alebo Cyrillo-Methodiada. Zomrel 14. apríla 1849.Narodil sa v Krupine evanjelický kňaz, aktívny účastník národného života a najvýznamnejší básnik štúrovskej generácie Andrej Sládkovič, vlastným menom Andrej Braxatoris. Autor známej básnickej skladby Marína napísanej v štúrovskej slovenčine. K vrcholom jeho tvorby patrí aj rozsiahla epická báseň Detvan. Zomrel 20. apríla 1872.Narodil sa v Kočovciach básnik Ján Buzássy, bol šéfredaktorom (1968 - 1970) legendárneho literárneho časopisu Mladá tvorba, ktorý z donútenia štátnej moci v roku 1970 zanikol. Do literatúry vstúpil existenciálne ladenou zbierkou Hra s nožmi. Nasledovali zbierky s hlbokým odkazom na antickú filozofiu Škola kýnická, Nausikaá, Krása vedie kameň. V roku 2009 sa dočkal prestížneho literárneho ocenenia v podobe Ceny Dominika Tatarku.Narodil sa v Bodorovej chirurg Viliam Chorvát, ktorý ako prvý v Československu vykonal cievnu transplantáciu. Zomrel 15. júla 1974.Narodil sa v Piešťanoch divadelný a filmový režisér Stanislav Párnický. Medzi jeho najhodnotnejšie filmy patria: Kára plná bolesti alebo Južná pošta. Zomrel 31. marca 2023.Narodil sa v Dunajskej Strede atlét-diskár Imrich Bugár, strieborný z LOH v ruskej Moskve 1980, majster Európy z roku 1982 a majster sveta z roku 1983.Narodil sa v Bratislave katolícky kňaz a významný disident Vladimír Jukl. V čase vlády Komunistickej strany Československa spolu so Silvestrom Krčmérym vybudoval na Slovensku tzv. tajnú, resp. podzemnú cirkev. Zomrel 1. mája 2012.Narodil sa v Bratislave horolezec, odborný publicista, prekladateľ a geológ Zoltán Demján, člen československého reprezentačného družstva horolezcov, výškový horolezec, ktorý zdolal v roku 1984 Mont Everest ako piaty človek bez kyslíka.Narodil sa v Galante spevák populárnej hudby Karol Duchoň. Zomrel 5. novembra 1985.Narodil sa v Devínskej Novej Vsi (mestská časť Bratislavy) prozaik, publicista, bývalý šéfredaktor internetového časopisu inZine Peter Pišťanek. Autor kníh Rivers of Babylon, Fredyho koniec, Mladý Dônč či Muzika. Zomrel 22. marca 2015.Narodil sa v Komárne hudobný skladateľ, autor mnohých operiet Franz Lehár. Svetovú slávu si získal operetou Veselá vdova, po ktorej nasledovali ďalšie ako napríklad Ideálna manželka, Cigánska láska, Kráľovná tanga alebo Zem úsmevov. Zomrel 24. októbra 1948.Narodil sa v Turčianskych Tepliciach maliar, grafik, ilustrátor, výtvarný pedagóg a jeden z hlavných predstaviteľov slovenskej výtvarnej moderny Mikuláš Galanda. Zomrel 5. júna 1938.Narodil sa v Kalinove scenárista, moderátor a humorista Stanislav Radič. Zomrel 8. apríla 2005.Narodil sa v Kobeliarove spisovateľ, historik, tvorca vedeckých základov slavistiky Pavol Jozef Šafárik, tvorca prvého celistvého pohľadu na slovesnosť, jazyk a históriu Slovanov. Jeho najvýznamnejšími dielami sú Slovanské starožitnosti a Slovanský národopis. Zomrel 26. júna 1861.Narodil sa vo Vindšachte (dnes Štiavnické Bane) katolícky kňaz, jezuitský učenec, astronóm, matematik a profesor Maximilián Hell. Podľa jeho plánov zriadili astronomické observatórium na Trnavskej univerzite (1635 - 1777), bol tiež zakladateľom a riaditeľom hvezdárne vo Viedni. Zomrel 14. apríla 1792.Narodil sa v Jasenovej spisovateľ a lekár Martin Kukučín, vlastným menom Matej Bencúr, ktorý pôsobil ako lekár aj na chorvátskom ostrove Brač. Medzi jeho najznámejšie diela patria prózy Rysavá jalovica a Mladé letá alebo román Dom v stráni. Zomrel 21. mája 1928.Narodil sa v obci Štiavnik novinár Ján Kuciak, ktorý sa venoval investigatívnej žurnalistike. Jeho vražda vyvolala na Slovensku vlnu nespokojnosti, pričom do ulíc vyšli desaťtisíce ľudí. Zomrel 21. februára 2018 vo Veľkej Mači.Narodil sa v Bratislave herec Roman Luknár.Narodil sa v Partizánskom spevák, skladateľ, zakladateľ populárnej hudobnej skupiny Lojzo (Ľudový orchester jednoduchej zábavy obyvateľstva) Marián Kochanský. Zomrel 28. apríla 2006.Narodil sa v Suchej nad Parnou spisovateľ František Hečko, autor románov Červené víno a Drevená dedina. Zomrel 1. marca 1960.Narodil sa v Kremnici bývalý úspešný basketbalista Stanislav Kropilák, dlhoročný československý reprezentant a ako hráč Interu Bratislava bol päťnásobným majstrom Československa. Zomrel 14. októbra 2022 v Bratislave.Narodil sa v obci Diviaky (dnes mestská časť Turčianskych Teplíc) politik, právnik, redaktor a povojnový predseda Demokratickej strany Jozef Lettrich, ktorý bol v rokoch 1945 - 1948 predsedom Slovenskej národnej rady. Po februári 1948 emigroval do USA a usadil sa v americkom New Yorku. Zomrel 29. novembra 1969.Narodil sa vo Zvolene filmový a divadelný herec Ivan Palúch, známy predstaviteľ Adama Šangalu z rovnomenného televízneho seriálu. Svoj nesporný herecký talent však predviedol už ako 21-ročný v slávnom filme Františka Vláčila Markéta Lazarová. Zomrel 3. júla 2015.Narodil sa v Nitre legendárny futbalista, reprezentant Československa a Slovenska Ľubomír Moravčík, účastník MS 1990 v Taliansku. Presadil sa aj v zahraničných kluboch: Celtic Glasgow (Škótsko), St. Etienne (Francúzsko) a SC Bastia (Francúzsko).Narodil sa v Štiavnických Baniach predstaviteľ pronacistického krídla Hlinkovej slovenskej ľudovej strany, vojnový zločinec a jeden z organizátorov odvlečenia slovenských Židov do koncentračných táborov Vojtech Tuka, predseda vlády (1940 - 1944). Zomrel (popravený obesením) 20. augusta 1946.Narodil sa v Prievidzi filmový režisér a scenárista Štefan Uher, ktorého druhý hraný film Slnko v sieti znamenal prelom v československej filmovej tvorbe 60. rokov 20. storočia a bol začiatkom novej vlny. Zomrel 29. marca 1993.Narodil sa v Kopernici bývalý úspešný atlét - chodec Jozef Pribylinec, olympijský víťaz zo Soulu 1988 a medailista z európskych i svetových šampionátov.Narodil sa vo Veľkom Rovnom profesor histórie, filozofie a práva na Kráľovskej akadémii v Bratislave Juraj Alojz Belnai. Pod vplyvom Francúzskej revolúcie vydal aj spis požadujúci občiansku rovnosť a odstránenie šľachtických privilégií. Zomrel 26. októbra 1809.Narodila sa v Petroviciach speváčka, lekárka MarcelaLaiferová, výrazný vplyv na jej hudobný vývoj mal jej manžel Jaroslav Laifer.Narodil sa v Smrečanoch evanjelický kňaz a biskup Vladimír Pavel Čobrda, ktorý bol komunistickým režimom donútený vzdať sa hodnosti generálneho a aj dištriktuálneho biskupa. Zomrel 2. septembra 1967.Narodil sa v Košariskách politik, vedec-astronóm, generál francúzskej armády podieľajúci sa na vzniku Československa Milan Rastislav Štefánik. Bol jednou z najvýznamnejších osobností moderných česko-slovenských dejín v oblasti politickej diplomacie a vedy. Tragicky zahynul v Ivanke pri Dunaji počas príletu na Slovensko 4. mája 1919.Narodil sa v Bratislave lekár, odborník na tropickú medicínu, infektológiu, onkológiu, vysokoškolský pedagóg Vladimír Krčméry, zakladateľ zdravotníckych a sociálnych zariadení a zahraničných humanitárnych misií v krajinách tretieho sveta. Zomrel 20. decembra 2022.Narodil sa v Pribyline evanjelický kňaz a filológ Ján Lajčiak, ktorý ovládal sedem orientálnych jazykov a jeho dielo Slovensko a kultúra je prvým rozsiahlym sociologickofilozofickým dielom na Slovensku. Zomrel 28. októbra 1918.Narodil sa v Bratislave významný divadelný a filmový kostýmový výtvarník Milan Čorba. Zomrel 12. mája 2013.Narodil sa v Ľubiši politik, ekonóm, prezident Slovenskej republiky (1993 - 1998) Michal Kováč. Zomrel 5. októbra 2016.Narodil sa v Nedožeroch (dnes obec Nedožery-Brezany) humanista, básnik, pedagóg, klasický filológ a jazykovedec Vavrinec Benedikt Nedožerský. Zomrel 4. júna 1615.Narodila sa v Prešove modelka a speváčka Ivana Christová, ktorá sa v roku 1989 stala poslednou federálnou Miss Československej socialistickej republiky. Ako modelka pôsobila po celom svete.Narodil sa v Banskej Bystrici v časti Jakub filmový a televízny režisér a scenárista Miloslav Luther. Medzi jeho televízne a filmové diela patria napríklad známe rozprávky Kráľ drozdia brada alebo Mahuliena, zlatá panna.Narodil sa v Dolných Plachtinciach herec, člen Slovenského národného divadla v Bratislave Ctibor Filčík, výrazná herecká osobnosť. Predstavil sa aj v mnohých televíznych inscenáciách a filmoch. Zomrel 21. novembra 1986.Narodil sa rakúsky cisár, uhorský a český kráľ z dynastie habsbursko-lotrinskej František Jozef I. Zomrel 21. novembra 1916.Narodil sa v Horných Plachtinciach Milan Kňažko, herec, politik a bývalý generálny riaditeľ televízie Joj.Narodil sa v Partizánskom futbalista Karol Jokl, dlhoročná opora Slovana Bratislava. V sezóne 1968 - 1969 sa výraznou mierou podieľal na úspešnom ťažení Slovana Bratislava v Pohári víťazov pohárov. Zomrel 28. októbra 1996.Narodil sa v Bratislave niekdajší prezident Slovenského zväzu ľadového hokeja, prezident HC Slovan Harvard Bratislava a bývalý hokejový reprezentant Dušan Pašek. Zomrel (spáchal samovraždu) 14. marca 1998.Narodil sa v Bernolákove legendárny futbalista Ján Popluhár, ktorý ako československý reprezentant získal striebro na MS v rokoch 1958 a 1962. Zomrel 6. marca 2011.Narodil sa v Hanigovciach právnik a rusínsky politik Anton Beskid, ktorý v uhorskom parlamente zastupoval záujmy Rusínov a po roku 1918 bol vymenovaný za ministra pre rusínske záležitosti. Zaslúžil sa o pripojenie Podkarpatskej Rusi k Československu. Zomrel 16. júna 1933.Narodil sa v Bratislave básnik, dramaturg a textár Kamil Peteraj, autor mnohých básnických zbierok a textov piesní pre film Smoliari, pre muzikál Cyrano z predmestia a textov populárnych piesní, ktoré naspievali Pavol Hammel, Marika Gombitová, Miro Žbirka, skupina Elán a iní.Narodil sa v Revúcej Rudolf Viest, slovenský divízny generál, veliteľ povstaleckej armády na Slovensku počas Slovenského národného povstania a jediný slovenský generál predvojnovej Československej republiky. Nemci ho zajali 3. novembra 1944 a v roku 1945 popravili v koncentračnom tábore Flossenburg.Narodila sa v Košiciach úspešná švajčiarska tenistka Martina Hingisová, bývalá jednotka svetového ženského tenisu.Narodil sa v Bratislave publicista a neúnavný organizátor umeleckého života v Bratislave Ján Nepomuk Batka, ktorý po sebe zanechal niekoľko tisíc listov, využívaných ako významný prameň pre dejiny umenia Bratislavy. Zomrel 2. decembra 1917.Narodil sa v Liptovskom Petre generál a vojenský atašé Ferdinand Čatloš, minister obrany vojnovej Slovenskej republiky (1939 - 1945). Po druhej svetovej vojne ho odsúdili a väznili. Zomrel 16. októbra 1972.Narodil sa v Radvani (dnes súčasť Banskej Bystrice) politik, právnik Ferdinand Bernolák, prvý rektor univerzity v Debrecíne (dnes Maďarsko). Zomrel 8. augusta 1951.Narodil sa vo Vrábľoch herec, pedagóg a recitátor Viliam Záborský, jedna z osobností, ktorá formovala slovenské činoherné herectvo. Zomrel 5. februára 1982.Narodil sa v Bratislave divadelný a filmový herec Ivan Mistrík, člen Divadla Nová scéna v Bratislave a Činohry Slovenského národného divadla. Ako vyhranený charakterový herec sa predstavil vo filmoch ako Orlie pierko či Medená veža. Podľa vyšetrovateľov spáchal samovraždu 8. júna 1982.Narodil sa v Bratislave ekonóm profesor Juraj Stern. V rokoch 1994 - 2000 bol rektorom Ekonomickej univerzity v Bratislave.Narodil sa v Častej jeden z popredných slovenských osvietenských spisovateľov a katolícky kňaz Juraj Fándly, ktorý svojím dielom naplnil jazykové, literárne a osvietenské úsilie Bernolákovcov. Zomrel 7. marca 1811.Narodil sa v Uhrovci politik, jazykovedec, pedagóg, publicista a novinár Ľudovít Štúr, najvýznamnejší predstaviteľ slovenského národného života v polovici 19. storočia, kodifikátor súčasného slovenského spisovného jazyka. Od roku 1993 je Deň narodenia Ľudovíta Štúra pamätným dňom Slovenskej republiky. Zomrel 12. januára 1856.Narodil sa v Trenčianskych Tepliciach herec a režisér Andrej Bagar, jeden zo zakladateľov slovenského profesionálneho divadla. Zomrel 31. júla 1966.Narodil sa v Martine horolezec, horský vodca a horský záchranár Peter Šperka. Zomrel v noci z 22. na 23. júna 2013 pri teroristickom útoku hnutia Taliban na tábor horolezeckej expedície pod horou Nanga Parbat na severe Pakistanu, ktorej bol členom. O život prišlo desať horolezcov zo šiestich krajín a pakistanský sprievodca. Medzi obeťami bol aj ďalší Slovák Anton Dobeš.Narodil sa v Šahách podnikateľ v oblasti kúpeľníctva Ľudovít Winter, ktorý urobil z piešťanských kúpeľov najnavštevovanejšie kúpele v Uhorsku. Dal vystavať kúpeľný dom Thermia palace, kúpalisko Eva, Kolonádový most. Zomrel 15. septembra 1968.Narodil sa v Bratislave architekt Viktor Rumpelmayer, ktorý navrhol napríklad Pálffyho palác na Hviezdoslavom námestí v Bratislave. Zomrel 14. júna 1885.Narodil sa v Kežmarku lekár a prírodovedec Daniel Fischer, ktorý sa zaoberal okrem iného prípravou liečiv. Najznámejší je tzv. karpatský olej z limby a kosodreviny. Napísal aj rozsiahlu správu o epidémii kiahní na Slovensku v rokoch 1740 až 1742. Zomrel 18. septembra 1746.Narodil sa v Tekovských Lužanoch maliar Milan Laluha, v ktorého diele rezonujú témy ako krajina, príroda či dedinský človek, ale ako protipól aj ženské akty, autoportréty a obľúbené zátišia s fľašami. Zomrel 10. novembra 2013.Narodil sa v Nitre herec a divadelný režisér Emil Horváth mladší, bývalý riaditeľ Činohry Slovenského národného divadla v Bratislave. Známy je napríklad z filmu Sladké starosti (1984) a z desiatok televíznych inscenácií.Narodila sa v Bratislave filmová a divadelná herečka, členka Činohry Slovenského národného divadla v Bratislave Kamila Magálová.Narodil sa v Nevoľnom katolícky cirkevný hodnostár, náboženský spisovateľ a banskobystrický diecézny biskup Rudolf Baláž. Zomrel 27. júla 2011.Narodil sa v Neštichu (dnes časť Smoleníc) vynálezca padáka Štefan Banič, ktorý v rokoch 1907 - 1920 žil v USA, kde aj svoj padák zostrojil, odskúšal ho skokom z mrakodrapu v americkom Washingtone a v USA aj patentoval. Zomrel 2. januára 1941.Narodil sa v Bratislave básnik a prekladateľ Vojtech Kondrót, autor zbierok ako Zimopis, Letopis alebo Mám bosé srdce. Zomrel 19. januára 2003.Narodil sa v Martine hudobný skladateľ Svetozár Stračina, autor hudby k mnohým slovenským filmom, inscenáciám, divadelným a rozhlasovým hrám. Hudobne spolupracoval aj s folklórnymi súbormi Slovenský ľudový umelecký kolektív (SĽUK) a Lúčnica. Zomrel 26. februára 1996.Narodil sa v Turčianskej Štiavničke básnik a prekladateľ Ján Kostra, známy milostnou poéziou. Medzi jeho zbierky patria Puknutá váza, Presila smútku, Ave Eva, Každý deň, Len raz. Venoval sa aj výtvarnej tvorbe. Zomrel 5. novembra 1975.Narodil sa na hrade Tematín (okres Nové Mesto nad Váhom) kurucký generál a hlavný veliteľ vojsk v Hornom Uhorsku Mikuláš Berčéni. Zomrel v tureckom exile 6. novembra 1725.Narodil sa v Bratislave básnik, spisovateľ, vydavateľ a autor kníh pre deti Daniel Hevier, autor zbierok ako Motýlí kolotoč, Muž hľadá more, Nočný predaj nádeje, Biele horí najdlhšie. Známy je aj ako autor textov pre hudobnú skupinu Team.Narodil sa v Senici (dnes mestská časť Banskej Bystrice) režisér, scenárista a herec Paľo Bielik, príslušník zakladateľskej generácie slovenských filmových pracovníkov a hercov, známy ako predstaviteľ filmového Jánošíka z roku 1936. Zomrel 23. apríla 1983.Narodil sa v Hlohovci filmový režisér Jozef Zachar. Medzi jeho filmy patria: Neprebudený, Niet inej cesty, Rekviem za rytierov, Očovské pastorále, Sebechlebskí hudci, Kamarátka Šuška, Demokrati a ďalšie. Zomrel 1. januára 2013.