Vyberte si matrac podľa tvaru vášho tela

Aké poznáme tvary tela?

Aký typ matraca je vhodný pre daný typ tela?

Na čo by ste ešte mali myslieť?

Bratislava 15. januára (OTS) - Vedeli ste, že ten správny matrac si môžete vybrať aj na základe tvaru vášho tela? Každý z nás má inú postavu a vyhovuje mu iný typ matraca.Vybrať si správny matrac je kľúčové pre náš každodenný spánok. Matrac, ktorý vyhovuje vám, nemusí vyhovovať vašim deťom a naopak. Práve preto je namieste zamyslieť nad tým, ako vie tvar nášho tela ovplyvniť výber matraca.Poznáme ich niekoľko. Medzi tie najzákladnejšie patria tvary:Ľudia s zakrivenou postavou majú častokrát nepomer medzi ramenami a bokmi. Takéto telo má akoby „medzery,“ ktoré sú najvýraznejšie pri spaní na boku. Preto je veľmi vhodné vybrať matrac, ktorý podporí správny tvar chrbtice. Malo by ísť o matrac, ktorý bude mať pevné podporné vrstvy.Pri priemernom tvare ľudského tela, pri ktorom sú roviny tela viac menej vyrovnané, preto nie je potrebný matrac, ktorý pomôže s rozložením hmotnosti. Zároveň nemusí ísť o matrac, ktorý unesie normálnu hmotnosť, na rozdiel od tvaru spomenutého nižšie. Ideálne matrace sú tie, ktoré v sebe kombinujú hrubšie a tenšie vrstvy.Ľudia s atletickejšou postavou alebo deti nevyžadujú matrac, ktorý sa bude nejako zvlášť zaoberať ich hmotnosťou. Osoba s malou hmotnosťou potrebuje tenkú a pohodlnú vrchnú vrstvu.Tento typ matracov má pevnejšiu oporu vďaka skrytým cievkam. Pre ľahších ľudí by mohol byť matrac pritvrdý, najmä ak chcú spať na boku. Ideálny je pre ťažších ľudí.Tieto matrace sú ideálne pre všetkých, ktorých trápia problémy s kĺbami. Na rozdiel od pružinového matraca ide o model, ktorý sa prispôsobí vášmu telu. Inými slovami – matrac vás nikde netlačí. Kvalitné hybridné matrace v sebe spájajú to najlepšie z predchádzajúcich dvoch. Ideálne sú pre tých ľudí, ktorí preferujú tvrdšie matrace, v ktorých cítia podporu, no zároveň potrebujú určitý stupeň mäkkosti kvôli svojim kĺbom.Ak si vyberáte matrac podľa tvaru vášho tela, nezabudnite zvážiť aj. Rovnako je dôležitá aj. Podporiť konkrétne časti tela (ramená, chrbát) viete aj vďaka správne zvolenému matracu. Nezabudnite si ani zmerať posteľ, aby ste vedeli zvoliť. Na záver už len dodáme, že výber nového matracu vám zaberie viacej času.