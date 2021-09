Vychádza album Dýchej speváka Davida Stypku

Bratislava 6. septembra (TASR) - Vychádza album Dýchej od Davida Stypku. Výnimočný hudobník a básnik v ňom spieva o nádeji. Album Dýchej je zavŕšením pozoruhodnej a nenapodobiteľnej hudobnej cesty Davida Stypku. Charizmatický pesničkár zo severnej Moravy pripravil jedenásť autorských piesní, z ktorých srší nádej a chuť do života. David zomrel 10. januára 2021, dokončili ho spevákovi spoluhráči a priatelia zo skupiny Bandjeez s producentom Martinom Ledvinom. Očakávaná novinka vychádza spoločne s videoklipom k piesni Farmářům vo vydavateľstve SinglTon. TASR o tom informoval PR manažér Tomáš Karpel.



Tvorba Davida Stypku sa v posledných rokoch stala zjavom českej hudobnej scény. Za svoj druhý album neboj., ktorý vydal so skupinou Bandjeez v roku 2017, získal ocenenie Anděl v kategórii sólový interpret roka. Predovšetkým si však úplne presvedčivým a nespochybniteľným spôsobom získal priazeň a rešpekt poslucháčov, odbornej kritiky, ale aj kolegov z brandže.



Nový album Dýchej vznikal tri roky. Stypka na ňom začal pracovať už v roku 2018 a neprestal ani potom, čo v roku 2019 ochorel. Naopak, niektoré skladby potom prepísal, aby viac odrážali jeho aktuálne životné rozpoloženie.



„Ak predchádzajúci album neboj. bol o všemožných formách strachu, tak Dýchej je predovšetkým o nádeji,“ vravia členovia kapely Bandjeez – Matěj Drabina, Pavel Sotoniak a Maro Zeman. Práve oni spolu s producentom Martinom Ledvinom citlivo uchopili rozpracované piesne a dokončili ich tak, aby zostala zachovaná ich autentická atmosféra.



Pozitívnejšie vyznenie nahrávky potvrdzuje prvý singel Farmářům, ktorý bol v auguste uvedený do rádiového éteru. Stypka sa v odľahčenej milostnej piesni znovu predstavil ako nezameniteľný autor a interpret s mimoriadnou dávkou talentu, citu a vkusu. Po naliehavých vzťahových výpovediach v piesňach Dobré ráno, milá s hosťujúcou Ewou Farnou alebo v hĺbavej balade Jericho tu spieva o láske s nadhľadom a nenútenou samozrejmosťou. Rovnako aj ďalšie skladby vychádzajú z jeho osobitej poetiky, pre ktorú sú typické jedinečné básnické obraty a absencia prvoplánovosti.



„David bol nový archetyp umelca, samorast a originál, jeden z najväčších svojej generácie. Keď mi hral a spieval svoje nápady, vedel som, že je to úplne nové, čerstvé a objavné, ale pocitovo akoby som tie piesne dávno poznal,“ hovorí producent Martin Ledvina a upozorňuje, že Stypkove texty majú mnoho významových rovín.





Farmářům lyric video: