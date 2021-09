Marika Gombitová prichádza s novým albumom Zem menom Láska

Bratislava 27. septembra (TASR) - Zem menom Láska je názov nového kompilačného albumu Mariky Gombitovej. Predstavuje túto ikonu slovenskej populárnej hudby prvýkrát ako skladateľku. TASR o tom informovala PR manažérka Renáta Tomášová.



Marika Gombitová, speváčka s jedinečným hlasom a obrovskou charizmou, oslávila 12. septembra malé jubileum – 65 rokov. Pri tejto príležitosti vydavateľstvo Opus vydáva reprezentačný výberový dvojalbum Zem menom Láska. Obsahuje 23 digitálne remastrovaných piesní plus na CD ako bonus remix hitu V období dažďa, ktorý na jar tohto roka vďaka hudobnému producentovi Robertovi Burianovi roztancoval nielen tisíce Marikiných verných priaznivcov.



Na dvoch diskoch ponúka skladby Prstienky z trávy, Deň letí, Na rozlúčku, Slnečný kalendár, Územie zázrakov, Môj brat strom, Cena priateľov, Kúsok šťastia, Muž nula, Korzo chlapčenských myšlienok, Crazy, Prázdninové tričko, Zem menom láska, Adresa ja, adresa ty, Uličník bozk, V období dažďa, Koloseum, Neznámy pár, Úlomky spomienok, Novembrové chryzantémy, Paradiso, Peklo milencov, Prosba, V období dažďa (Robert Burian remix).



Textová príloha k albumu obsahuje rozsiahly, autorizovaný a encyklopedicky presný opis Marikinej kariéry vrátane fotografií a osobitého vyznania od blízkeho spolupracovníka, textára Kamila Peteraja. „Autorský talent Mariky Gombitovej nemožno oddeliť od jej speváckych kvalít. V tomto zmysle je v kontexte celej československej populárnej hudby ojedinelým zjavom. Nie je to len interpretka skladieb iných autorov, ale vlastne centrálna autorka svojho speváckeho repertoáru, ktorá si vedela napísať mnohé nezabudnuteľné piesne, ktoré sú jej spoveďou a v niektorých číslach aj osudovou výpoveďou,“ uvádza v príhovore Peteraj, ktorý napísal väčšinu textov Marikiných piesní.



„Keď človek robí niečo krásne, niečo, čo ho napĺňa šťastím, túži po tom, aby to trvalo stále a aby to nemalo koniec. A práve to, čo človek robí v spojení s Bohom, naberá dimenziu večnosti,“ napísala Marika Gombitová na booklet nového albumu.



Pri počúvaní úspešného remixu pesničky V období dažďa a 2CD a 2LP Zem menom láska sa priaznivci nekorunovanej kráľovnej slovenskej populárnej hudby môžu tešiť na ďalšie stretnutia. Na jar 2022 sú naplánované koncerty (10. mája 2022 Bratislava, 18. mája 2022 Košice), ktoré sa pre pandemickú situáciu nemohli uskutočniť v pôvodných termínoch.