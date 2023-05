Bratislava 23. mája (TASR) – V týchto dňoch vychádza album Michal Dočolomanský Hity a duety. Rozsiahla kompilácia mapuje spevácku tvorbu jedného z najväčších hercov česko–slovenskej filmovej a divadelnej scény 20. storočia. TASR o tom informoval PR manažér Martin Hanúska.



Po prvýkrát sa na hudobnom nosiči objavili nahrávky - duet so Zdenou Studenkovou F.T., Haló tam s Lýdiou Volejníčkovou či Za rána, za rosy s Malokarpatskou kapelou. CD obsahuje aj povinné Dočolomanského hity ako Zima na saniach, Zbohom buď, lipová lyžka, Otec či Ľúbim ťa z legendárnej relácie Repete.



Cieľom vydavateľa bolo zostaviť zo všetkých dostupných zdrojov čo najširšiu kompiláciu, monitorujúcu hudobnú tvorbu umelca. Po prvýkrát na nosiči vôbec vychádza nahrávka Za rána, za rosy ako duet s Malokarpatskou kapelou, ktorá bola Michalovou srdcovkou a sám chcel s nimi túto pieseň nahrať.



Zaujímavosťou je, že najhranejšou Dočolomanského pesničkou v rádiách nie je Ľúbim ťa alebo Lipová lyžka, akoby si mnohí mysleli, ale Zima na saniach, hoci sa hrá spravidla len na prelome rokov a časom sa z nej stal jeden zo slovenských vianočných evergreenov. Najobľúbenejšou vianočnou pesničkou herca a speváka však bola skladba Vianočná pieseň, ktorú nahral spolu s detským speváckym zborom v roku 1995 a sám ju považoval za svoju najlepšiu.



Po prvýkrát vôbec uzrela svetlo sveta nahrávka F.T., duet so Zdenou Studenkovou, ktorú iba raz odvysielala Československá televízia v relácii Päť želaní v roku 1987. Rovnako pieseň Žena je za všetkým má premiéru na hudobnom nosiči a nesie si zaujímavý príbeh. Text napísal Milan Lasica, ale autora hudby sa nepodarilo zistiť ani po viac ako 40 rokoch. Aj to je jeden z dôvodov, prečo pieseň nevstúpila do rádiového éteru, alebo nebola vydaná na LP či CD.



To sa však nedá povedať o nahrávkach z dnes už kultovej relácie Repete, kde si Michal Dočolomanský strihol duety s Petrom Stašákom Všetkým dievčatám či Smoliar a Haló tam s Lýdiou Volejníčkovou. Pri pesničke Ľúbim ťa našli zostavovatelia až deväť rôznych verzií, nakoniec sa však na CD dostala tá klasická z relácie Repete.