Vychádza kniha Kde sú včely? domácej autorky Zuzany Štelbaskej

Bratislava 18. novembra (TASR) - Kniha pre deti názvom Kde sú včely? z pera Zuzany Štelbaskej a ilustrátorky Tiny Minorovej prichádza v týchto dňoch na pulty slovenských knižných obchodov. Za účasti autorky ju v pondelok večer predstavilo vydavateľstvo Ikar. Kvapkou medu ju do života uviedli Viktor a Adela Vinczeovci.



Tento príbeh sa odohráva pred očami mladého, ale aj dospelého čitateľa ako na filmovom plátne. Začne sa v momente, keď Eva utečie z domu, pričom jej kroky bude sledovať spolu s utajenou rozprávačkou. Sem-tam vyšle o sebe signály, niekedy ponúkne vtipné komentáre alebo nečakane prekvapí rôznymi otázkami. Kto teda tento príbeh rozpráva a prečo sa až do konca chce pohrávať so zvedavosťou čitateľa? Ani Eva to nechápe. To, čo sa stalo jej, by sa mohlo stať hocikomu. Stránky tejto knihy aj povedia, čo s tým všetkým vlastne majú spoločné včely.



„Kde sú včely je jedenásta kniha. Je pre deti od osem rokov, takže už čitateľov, ktorí sú aktívni samočitatelia. Je to dynamický, strhujúci príbeh, snažila som sa ho napísať tak, aby deti bavil. Včely v ňom hrajú veľmi dôležitú úlohu, vždy je v prvom rade dôležitý človek. Hlavná hrdinka má desať rokov a dostane sa nie vlastným pričinením do veľmi dobrodružného príbehu. Tým, že mám náročnú prácu, zaoberám sa problémami dospelých, pre mňa je detský svet veľmi dobrá psychohygiena, aj ma to teší písať pre deti,“ uviedla autorka pre TASR.



Prvými recenzentmi tejto knižky boli autorkine deti Filipko a Zorka, podľa slov autorky ju spolu prečítali za pár večerov.



Zuzana Štelbaská (1978, Prešov) pôsobí v médiách od pätnástich rokov. Bola moderátorkou v súkromných rádiách, pracovala v redakcii tvorby pre deti RTVS. Je autorkou jedenástich kníh pre deti a mládež, medzi nimi Mami, kúp mi psa! (2014), Zornička (2015), Filipko (2016), Trinásťroční (2017), 14-roční (2017), Skutočné príbehy/Reflex (2017), (Takmer) dospelé poviedky (2018) či Experiment so Sofiou (2019). Je šéfdramaturgičkou magazínu Reflex v televízii Markíza.