Vychádza kompilácia Karel Gott - To nejlepší z nejlepšího 1964-2019

Bratislava 26. júna (TASR) - Vydavateľstvo Supraphon vydáva v piatok 28. júna 2LP s názvom To nejlepší z nejlepšího 1964-2019 legendárneho Karla Gotta. Špeciálna kompilácia pripravená pri príležitosti maestrových nedožitých 85. narodenín je vinylovým finále jubilejného hitového projektu, ktorý bol začatý už v roku 2019 14CD Boxom Singly / 300 písní z let 1962-2019 a takisto 4CD kompletom 80 největších hitů z let 1964-2019. TASR informovala PR manažérka Adriana Nievelt.



Dvojica nových LP platní prináša 26 vybraných piesní, ktoré reprezentujú nezabudnuteľnú kariéru Gotta. Výber zahŕňa jeho prvý hit Měsíční řeka z roku 1964 i pesničku Jdi za štěstím, ktorú Gott nahral ako poslednú pred piatimi rokmi v júni 2019. Kompilácia je oslavou jeho mimoriadneho hlasu a hitových melódií, ktoré šesť dekád definovali českú populárnu hudbu. Nový vinylový remastering dodáva zvuku čistotu a hĺbku a obal albumu i podrobné anotácie ku každej skladbe poskytujú poslucháčom bohatý kontext.



V zázname piesní si poslucháč nájde aj hity Oči sněhem zaváté, C'est la vie, Bum, bum, bum, Lady Carneval, Láska bláznivá, Kávu si osladím, Přijela pouť, Kdepak, ty ptáčku, hnízdo máš?, Když milenky pláčou či duet s dcérou Charlotte Ellou Srdce nehasnou.



Vzhľadom na obmedzenú stopáž dvoch LP platní je výber výrazne limitovaný. Producent Miloš Skalka, ktorý mal k dispozícii širšiu zostavu nahrávok posvätenú samotným Gottom, však zaistil, že každá pieseň na albume je skutočným klenotom. Tento album je pre všetkých, ktorí si prajú mať doma unikátnu spomienku na jedinečného umelca, ktorým Gott bezpochyby bol.