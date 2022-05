Vychádza novinková kompilácia skupiny Shalom Až jednou (Best Of)

Bratislava 3. mája (TASR) - Shalom, hudobný fenomén prvej polovice 90. rokov, pripomína novinková kompilácia Až jednou (30th Anniversary Best Of). Zoskupenie Petrov Muka, Kučeru a Honsa, sprevádzané výraznými ženskými vokálmi, patrilo od roku 1992 po dobu niekoľkých rokov k absolútnej špičke československej domácej pop music. TASR o tom informovala PR manažérka Renáta Tomášová.



Shalom bol pôvodne myslený ako projekt Petra Muka a Petra Kučeru, v ktorom našli uplatnenie piesne, ktoré sa nehodili pre ich domovský Oceán. „Považujeme ich za dobré a dôležité a chceme im dať šancu. Tentokrát sú výsledkom diskusií a kompromisov iba dvoch ľudí so všetkými prednosťami i zápormi. Chceli sme zovretejšiu formu piesní a väčší priestor pre vokály,“ povedal v tom čase k novej platforme v jednom z rozhovorov spevák a skladateľ Petr Muk.



Petr Kučera dnes dodáva: „Rád by som s Petrom natočil ešte desať Shalomov. Oslobodili sme sa vtedy spolu k novému vnímaniu hudby bez oceánskej minulosti. Petr si bol veľmi istý, dostali sme plnú podporu od vydavateľstva, čo bol obrázok slobody 90. rokov. V tom čase som si myslel, že to neskončí.“



Kompilácia Až jednou vychádza k 30. výročiu vzniku skupiny Shalom a vydania ich prvého eponymného albumu. Názov nesie podľa najväčšieho hitu, ku ktorému Petrovia natočili videoklip s režisérkou Katarínou Ďurovičovou v Izraeli. Album zostavil Karel Deniš, dlhoročný spolupracovník Oceánu, Shalomu a Petra Muka z piesní z debutového albumu, druhého štúdiového albumu Brány vzkazů, live platne 5, 4, 3, 2, 1… Shalom!, singlov a maxisinglov, ktoré skupina vydala. Zahrnul aj anglickú verziu piesne Až jednou, Someday, určenú pre zahraničný trh, a dve cover verzie, ktoré v podaní Shalomu popularitou smelo konkurovali originálom, Bon soir mademoiselle Paris a Stín katedrál. Na 2LP je tracklist oproti CD rozšírený o dve skladby - Shalom a Přesypané pohledy (live).







Až jednou klip na YouTube: